Ovo će promijeniti nogomet zauvijek: Zbog greške sudaca ponavlja se belgijski derbi

Presedan koji će možda promijeniti povijest nogometa dogodio se u Belgiji, gdje je belgijsko disciplinsko vijeće za profesionalni nogomet odlučilo da se ponovi utakmica između Anderlechta i Genka, koja je odigrana 23. prosinca.

Anderlecht je u belgijskom derbiju pobijedio s 2:1, ali je disciplinsko vijeće odlučilo kako se utakmica mora ponoviti zbog sudačke pogreške, naravno na inicijativu Genka, koji je poslao tužbu na sud nakon utakmice.

Sporni trenutak dogodio se u 24. minuti pri rezultatu 0:0, kada je Genkov napadač Yira Collins Sor zabio gol, nakon što je njegovom suigraču penal obranio Kasper Schmeichel, no suci su dosudili kako je Sor prerano utrčao u šesnaesterac.

🚨🇧🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Genk-Anderlecht game which was played on the 23rd December 2023 will be REPLAYED.

Reason: Big VAR penalty error in the match. Genk took this to court and won the case! pic.twitter.com/gXjR8a6FqL

— EuroFoot (@eurofootcom) January 26, 2024