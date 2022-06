OVO ĆE OLAKŠATI STVARI: Promijenili važna pravila za Svjetsko prvenstvo

Iako je rat u Ukrajini zamijenio korona virus u glavnim vijestima, to ne znači kako još uvijek ne postoji velika opasnost od zaraze, a tim se povela FIFA mijenjajući jedno važno pravilo.

Naime, po uzoru na UEFA-u koja je isto pravilo primijenila tijekom Europskog prvenstva prošle godine, dozvoljenih zamjena tijekom utakmice u Kataru povećava se s tri na pet igrača, a broj igrača na klupi je proširen s 23 na 26 igrača.

Na ovaj potez koji se očekivao od FIFA-e zbog pomoći trenerima i igračima tijekom pandemije korona virusa, a nakon što je šest konfederacija proširilo spisak tijekom kontinentalnih prvenstava.

Upisano u pravilima

Fifa je promjene, koje su počele kao privremeno pravilo 2020. godine, kako bi se smanjilo opterećenje igrača u zgusnutom rasporedu utakmica tijekom pandemije, od danas upisala u pravila igre.

Veći broj zamjena dat će i mogućnost trenerima pojačavati tempo utakmice kada se ide prema kraju, a to će sigurno ubrzati igru i učiniti je još zanimljivijom, uz naravno veću mogućnost izmjena u slučaju ozlijeđenog igrača.

FIFA will allow teams to select 26 players for the upcoming World Cup after nations were previously allowed 23. pic.twitter.com/9x1ZJvW3pG

— B/R Football (@brfootball) June 23, 2022