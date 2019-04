OVO ĆE ODJEKNUTI REGIJOM: Jedan od najmoćnijih Srba najavljuje pohod na Hrvatsku! ‘Imao sam i kombinaciju s Hajdukom!’

Autor: Dnevno.hr

Iako je u poznim godinama, još uvijek ga pokreće ona posebna poslovna energija, svojstvena bogatašima, uspješnima, vizionarima. Takav je i Milan Mandarić, nekad vlasnik tri engleska nogometna kluba a danas predsjednik ljubljanske Olimpije. Kontroverzni srpski poduzetnik imao je razgovor za Večernji list, a u njemu je naglasio kako će se vratiti u Hrvatsku.

Zašto se uopće nakon toliko godina u Engleskoj odlučio vratiti na ove prostore?

“Došao sam u Portorož na odmor i ljudi oko Olimpije rekli su mi da klub ima problema i da tadašnje vodstvo želi otići. Trebalo je samo platiti četiri milijuna eura dugovanja. Nisam odmah to htio, no bio mi je to veliki izazov. Uvijek sam patio od nostalgije. Dok sam bio klinac, stalno sam želio otići u inozemstvo, u Ameriku ili Švicarsku, a otac mi je govorio: “Ne, sine, moraš u Sloveniju, to je naša Švicarska…”. Sedamdesetih je Slovenija za nas bila pojam, ona je bila taj zapad. U Srbiju nisam mogao u Zvezdu i Partizan i kako je god došao neki predsjednik, pokušao me vratiti. U Hrvatskoj je bila i kombinacija s Hajdukom… Ovo mi je bilo najbezbolnije. Obećao sam ljudima da ću Olimpiju vratiti na prvo mjesto i da će taj klub nešto značiti u regionalnim okvirima”, kaže Mandarić.

Posebne emocije potaknule su Mandarića da dođe na korak do Like gdje je proveo rano djetinjstvo, Novog Sada u kojem je proveo ranu mladost… U toj priči posebno ističe oca.

“Oca sam obožavao i mislio sam ako se vratim, napravit ću to zbog njega. Ljepše mi je u srcu kada živim s tom spoznajom”, ističe Mandarić.

Spominjao je Mandarić i Luku Modrića, no za njega je ipak jedan drugi vatreni as najbolji hrvatski nogometaš.

“To je bio Robert Prosinečki. Po stilu igre, načinu, imaginaciji… Dođem na trening i pomoćni trener viče Robiju da mora uklizati, a glavni trener će na to: ‘Robi ne uklizava, samo mu daj loptu u noge i trči…”

Što misli o Zdravku Mamiću?

“Nikada nismo surađivali. Upoznali smo se kao mladi dečki. Bilo je to davno, na Hvaru gdje sam imao kuću. Tamo smo se upoznali. U to doba imao sam malonogometni klub u St. Louisu. Organizirao sam probu za igrače u Beogradu. Mamić je nekako došao do mene i rekao mi da bi volio da mu pomognem oko brata… Iskreno, Zdravka iznimno cijenim. Znam što je bio Dinamo i on je doveo klub do zavidne razine. Žao mi je ako se događaju neke loše stvari, no zaslužuje veliki kredit za sve što je napravio za Dinamo i hrvatski nogomet.”

O Lici..

“Sada sam se upoznao s jednim čovjekom koji je već neko vrijeme pokušavao doći do mene. Zove se Željko Mandarić. Pričao mi je kakav sam bio klinac. Navodno smo se kao klinci igrali zajedno. Sada je bio na utakmici s Mariborom. Obećao sam mu da ćemo zajedno otići u Liku i to ću vjerojatno napraviti ovog proljeća. To mi je velika želja…”, istaknuo je Mandarić.