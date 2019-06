‘OVO ĆE DOVESTI DO NOVIH TENZIJA IZMEĐU SJEVERA I JUGA!’ Brbić je poludio na vrh HNS-a, evo što im je poručio

Autor: Dnevno.hr

Zvuči nevjerojatno, ali je kad se malo bolje pogleda, to samo još jedna priča iz Hrvatske. Iz Nogometnog kluba Hajduk tvrde da su za to da će biti domaćini kvalifikacijske utakmice Hrvatske i Mađarske u listopadu, doznali iz medija. Iako je Izvšni odbor HNS-a zasjedao danas ujutro i jednoglasno donio odluku o tome da se Vatreni vrate u Split, to iz Hajduka nisu znali. Sve dok nije bilo objavljeno na internetskim portalima. Nitko iz vrha hrvatskog nogometa nije dao “mig” Hajduku da će ponovo ugostiti reprezentaciju…

Naravno da su iz klubas s Poljuda poludjeli i odmah izašli s komentarima da se to tako ne radi. Nije primjereno, nije dolično savezu iz zemlje nogometnih viceprvaka. Odmah su se pojavile sumnje u to da je sve izrežirano, da se radi o nepromišljenom potezu…

Priopćenjem je reagirao i predsjednik Hajduka, Marin Brbić. Prenosimo ga u cijelosti:

“U pravilu bi odluka o domaćinstvu utakmice nacionalne reprezentacije trebala biti pitanje dogovora između Saveza kao organizatora i Hajduka kao domaćina (bez obzira na to što formalno domaćin može biti i Grad Split kao vlasnik stadiona). Po prvi put, ovakva odluka je donesena bez ikakvih dogovora s Klubom ili, koliko je poznato, gradom domaćinom.

Činjenica je da je šira javnost oko odnosa Saveza prema Hajduku podijeljena, pa donošenje jednostrane odluke pokazuje nepromišljenost, nepoštovanje te potencira antagonizam. Graditi atmosferu obnove povjerenja i stvaranja preduvjeta za bolje i kvalitetnije odnose u korist svih aktera hrvatskog nogometa, a pritom donositi jednostrane odluke, nemoguće je i kontraproduktivno, jer diskreditira one ljude koji su spremni za razgovor i dogovor, a daje za pravo onima koji su isključivo za sukob. Očito je procjena ljudi u Savezu da je ovo pogodan trenutak za potenciranje već postojećih tenzija.

Vrijeme pred nama i konkretne mjere Saveza koje će oblikovati budućnost hrvatskog nogometa će pokazati je li ova ishitrena jednostrana odluka donesena uistinu pod pritiskom isteka roka za određivanja domaćinstva ili rezultat pogrešne procjene.

Ako je ova odluka donesena odvojeno od tema koje su bile ili tek trebaju biti predmetom razgovora i dogovora o budućnosti hrvatskog nogometa te poštenom i transparentnom odnosu u istome za što je Hajduk itekako zainteresiran, HNS u tom slučaju preuzima isključivu odgovornost za organizaciju utakmice.”