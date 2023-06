Ovo će baš pogurati Vatrene na putu do finala! Na njih se nije previše računalo, ali bit će vjetar u leđa

Autor: Ivan Lukač

Kada je Katar izabran za domaćina SP odmah su se mnogi primili za glavu. Bilo je jasno da je nešto „smrdi“ jer zemlja bez nogometne kulture i praktički bez stadion za neko veliko događanje dobila je najveću moguću čast. A sad navijači opet dolaze na svoje, istinski hrvatski navijači…

Katar? Kulturu ne možete kupiti, ali zato stadione možete izgraditi pa se to i dogodilo. Iako je za vrijeme izgradnje poginuo veliki broj radnika koji su bili jeftina radna snaga FIFA je sve gurala pod tepih i u studenom prošle godine otvoreno je najkontroverznije SP u povijesti. Veliko je pitanje bili kako će se snaći navijači.

Katar je najskuplja zemlja svijeta, ali navijači su na kraju rekli da su očekivali i veće cijene nego što su na kraju bile. Navijače je strah bio i s čime ugasiti žeđ, ali je piva na kraju bila dostupna u fan zonama.





Povratak na staro

Dobra stvar je bila i to što su svi stadioni bili u krugu 60 kilometra što se nikad prije nije dogodilo, ali bez obzira na to falilo je nogometa.

Jer možete kupiti, sagraditi, ali dušu ne možete tek tako dobiti. U Katar su išli oni koji imaju novca na bacanje, a dobar dio tribina je znao ostati prazan, a katarske vlasti su emigrante iz ostalih azijskih država oblačili u dresove svih reprezentacija kako bi popunili prazan prostor. Jasno, s takvim stvarima ne možete dobiti nogometnu atmosferu.

Zato vatrene, ali i navijače sada u Nizozemskoj čeka baš to. Prava atmosfera s rasprodanim stadionom i fanatičnim Nizozemcima te bar 15 tisuća Hrvata. Mi smo kao i uvijek „nabrijani“, a sada pogotovo jer imamo priliku za prvi trofej u našim vitrinama. Oranje pak s druge strane na pehar čekaju od 1988., ali ovaj naslov bio početak jedne nove generacije.

Stadion u Rotterdamu je kultni De Kuip koji prima 51 tisuću ljudi. Stare je gradnje te je sagrađen 1937., a obnovljen 1994. Ugostio je nekoliko velikih europskih finala. Najveće sigurno ono 2000. kada je Francuska zlatnim golom osvojila EURO u finalu protiv Italije. Za navijače domaćeg Feynorda najveće je bilo 2002. kada su s 3:2 baš na svom stadionu uzeli Kup Uefe pobjedom protiv Dortmunda. Što se tiče reprezentacije najviše pamte četvrtfinale Eura 2000. kada su “potopili” Jugoslaviju s 6:1.

Tako da se radi o stadionu koji je navikao na bučnu atmosferu. Naravno, nećemo gledati navijanje kao što to rade ultrasi gdje 90 minuta ne prestaje pjesma, ali možemo očekivati bučno slavlje kod gola, podršku kada se stvori šansa i neizostavni pritisak na suce. Naravno, ovisimo i jačini domaćih navijača koji će biti znatno brojni.









Ipak, bit će se za navijači lijepo vratiti u jednu nogometnu zemlju koja je navikla na sve ono što navijači traže ili rade. Od kortea po ulici do pjesma i skakanja u lokalnim kafićima. Nogomet je, a UEFA i FIFA to često zaboravljaju, stvoren za navijače jer bez njih nema smisla.

Upravo zato je Nizozemska možda i najbolji izbor za ovaj Final four. Država koja uistinu voli nogomet i gdje su tribine pune svako kolo, a uz sve to imaju povijesne uspjehe i s reprezentacijom i s klubovima. Radi se o bivšim prvacima Europe, trostrukim viceprvacima svijeta i zemlji koja je dala tri osvajača Lige prvaka. I ne samo to dala je nogometu dva najveća vizionara, Rinusa Michelsa i Johana Cruyffa.

Zato možemo biti sigurni da ćemo uživati u nogometu i da nas čeka nogometni praznik 5 dana u Rotterdramu. Isto će čekati i navijače jer konačno će biti mirni i slobodni jer idu u zemlju koja je navikla na nogomet. Nadajmo se samo kako će nogometni praznik na kraju biti zaključen hrvatskom feštom…