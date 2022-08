OVO BI DEFINITIVNO BILA NAJLAKŠA GRUPA ZA DINAMO: Sigurno bi Modri itekako imali šanse za velike stvari kad bi se to dogodilo…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Velika je čast i privilegija uopće biti u tom društvu, čekati ždrijeb, osjećati onu slatku neizvjesnost – koji će ti od europskih nogometnih velikana doći u goste, kao i kod koga ćeš u goste. Natjecanje u skupinama Lige prvaka najveći je mogući domet, pa se slobodno može reći da se Dinamo dokopao elite svih elita.

O ždrijebu je teško konkretno govoriti, može se samo maštati. Ne treba se unaprijed nervirati, poput opterećenja s pitanjima – koga bi mogli dobiti, koga izbjeći, a tko bi mogao biti poželjan. To je jednostavno gubljenje vremena i razuma. Makar, ima ih i onih koji tvrde što bi bilo najgore po Dinamo,a što najbolje. Pa, pogledajmo što ti teoretičari tvrde:

Vele da bi najlakša skupina bila ova: Eintracht Frankfurt, Sevilla, Šahtar i DInamo. A najteža: Manchester City, Barcelona, Inter i Dinamo. Slažete li se? Eto, maštajte…





Slatke brige za Dinamo

Dakle, ždrijeb je večeras u 18 sati u Istanbulu. Klubovi su podijeljeni u četiri jakosne skupine, u četiri jakosna pota. Redom ćemo ih nabrojati.

Pot 1: Real Madrid, Eintracht, Manchester City, Milan, Bayern, PSG, Porto, Ajax

Pot 2: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico, Sevilla, RB Leipzig, Tottenham

Pot 3: Borussia Dortmund, Salzburg, Šahtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting, Bayer

Pot 4: Rangers, Dinamo, Maccabi, Marseille, Kopenhagen, Club Brugge, Celtic, Viktoria.

Ma, pogledajte imena tih klubova. Sve sami velikani, gorostasi europskog i svjetskog nogometa, bogataši i neprikosnovene legende. Navijači koji prate Dinamo i na gostovanjima posjećivati će zacijelo najveća nogometna svetišta u Europi.

Sad, Dinamo i dalje ima sportske ambicije. Zašto ih ne bi imao, uostalom? U zagrebačkom klubu će, bez obzira na rasplet ždrijeba, gledati kako osvojiti barem treće mjesto u skupini Lige prvaka koje jamči nastavak natjecanja u Europskoj ligi. I nije da tu nema klubova s kojima Dinamo može zapodjenuti ljuti boj.

Dinamo je dosad sedam puta nastupio u grupnoj fazi Lige prvaka (1998, 1999, 2011, 2012, 2015, 2016 i 2019) i deset puta u ligi Kupa UEFA i Europskoj ligi (2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2018, 2020, 2021). Sveukupno je Dinamo 17 puta sudjelovao u skupinama europskih natjecanja pri čemu čak deset sezona uzastopno.

Štoviše, u sezoni 2018/19. izborio je i plasman u osminu finala Europske lige, zatim 2020/21. četvrtfinale i to nezaboravnim preokretom protiv Tottenhama. No, vratimo se mi Ligi prvaka…









Kako vrijeme brzo leti valja se podsjetiti, jer Dinamova europska dostignuća već su postala prava hrpa statističkih podataka, i nekih antologijskih utakmica baš iz – Lige prvaka.

Primjerice, veliki uspjeh ostvarila je Dinamova momčad u sezoni 2011/2012. kada je pod vodstvom Krunoslava Jurčića, nakon 12 godina, ušla u skupinu Lige prvaka te u Zagreb dovela Real Madrid. Isti uspjeh, natjecanje u skupinama Lige prvaka Modri su ponovili i godinu dana kasnije kada su na Maksimiru igrali protiv PSG-a, Porta i kijevskog Dinama protiv kojega su osigurali i bod.

Prvi puta Dinamo je u Ligi prvaka bio u sezoni 1998/1999 nakon što je u kvalifikacijama eliminirao sjajnom 3-0 predstavom u Zagrebu škotski Celtic. Bio je bačen u skupinu s Ajaxom, Olympiacosom i Portom. U sjećanju je ostala pobjeda u Amsterdamu protiv Ajaxa, golom Josipa Šimića. Iako je u skupini osvojio čak osam bodova nije imao sreće, bio je drugoplasirani, a samo je prvi išao dalje, Bila je to baš izjednačena skupina u kojoj je trijumfirao Olympiacos s tri boda više.









Sezonu kasnije, opet antologija, Dinamo je u Ligi prvaka, u skupini s Manchester Unitedom, Marselleseom i Sturmom. Osovjen je i bod u Manchesteru, trener je bio Osvaldo Ardilles. Pobijedilo se i Sturm s 3-0 i kučui igralo 2-2 s Marseillesom.

Da sve ne nabrajamo, nego antologijske uspjehe, ne smijemo izostaviti i pobjedu protiv Arsenala u skupini Lige prvaka. Na Maksimiru su „topnici” srušeni s 2-1, golovima Pivarića i Fernandesa u sezoni 2015/2016.

Najgori učinak Dinamo je imao u svom sudjelovanju u ‘Champions League’ u sezoni 2016/17. Kada je upisao svih šest poraza bez postignutog gola i razliku pogodaka 0-15, u skupini s Bayernom, Olympiacosom i Arsenalom. Dinamo je šest poraza ostvario i u sezoni 2011/12., ali je barem zabio tri gola.

I naposljetku, u sezoni 2019/2020 Dinamo se nesretnim remisom na Maksimiru protiv Šahtara (3:3) udaljio od povijesnog prolaska skupine u Ligi prvaka. Zagrebački klub vodio je 3:1 do sudačke nadoknade i tim rezultatom imao osigurano europsko proljeće i bio na korak do osmine finala Lige prvaka. No, primio je u nadoknadi dva gola…