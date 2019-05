OVO BI BILA BOMBA! Koji to klub dovodi vatrenog asa? Je li moguće da će se suprotstaviti bivšem izborniku?

Autor: Dnevno.hr

Kada su se pojavile glasine da Max Allegri više ne računa na usluge Marija Mandžukića, trener Juventusa dobio je prefiks bivšeg. Iako nekadašnji hrvatski reprezentativac s aktualnim talijanskim prvakom ima ugovor do ljeta 2021. godine, već se neko vrijeme govori o njegovu odlasku iz Torina. Svojedobno je aktualna bila ponuda iz Kine, interes čijih se klubova opet pojavljuje u nekim pričama. Htjeli su ga mnogi, a zadnja na tom popisu je – Borussia iz Dortmunda.

Potvrdio je to i jedan od savjetnika uprave žuto-crnih, Matthias Sammer. Nekadašnji njemački reprezentativac stavio je na stol predsjednika i direktora kluba papir s njegovim imenom pa će se tek zakotrljati klupko koje bi možda moglo dovesti i do ovog senzacionalnog posla. Ne treba previše pričati o Borussiji, najvećem rivalu minhenskog Bayerna kojeg vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač. I ove sezone borba za titulu trajala je do posljednjeg kola Bundeslige.

Sammer je za vrijeme Mandžukićevog perioda u Bayernu bio sportski direktor kluba s Allianz Arene i sjajno poznaje našeg napadača. Zato, nije tajna da ga želi vidjeti i u Borussiji.

“Mandžukić je prošle godine bio beskrajna priča. Razgovaramo i raspravljamo kako bismo mogli pojačati momčad”, rekao je Sammer za njemačke medije.

Problem bi mogla predstavljati činjenica da je Juventus zasad bez trenera, odnosno da će to biti nakon što završi sezona u Serie A – dakle od ponedjeljka. Tek tada treba vidjeti tko će preuzeti klub, hoće li Mandžo biti u planovima ili ne…