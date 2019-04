OVAKVU POHVALU KOVAČ ĆE PAMTITI! Evo što je svima koji ga smjenjuju poručila Bayernova legenda

Autor: Dnevno.hr

Iako njemačka nogometna javnost čeka “Revierderby” kojeg će od 15.30 u Dortmundu započeti domaća Borussia i Schalke, to je samo dio kolorita u aktivnoj, vrlo tijesnoj utrci za prvaka Njemačke. Četiri su kola do kraja, Bayern ima bod više u odnosu na žuto-crne. I ne samo to, već i prednju poziciju pošto svoj susret ovoga kola igra dan kasnije. U nedjelju gostuju kod Nurnberga.

Niko Kovač je uoči tog dvoboja rekao kako ga veliki derbi pokrajine Ruhr niti ne zanima. Neće ga gledati, interesiraju ga samo njegovi suparnici do kraja sezone, Pobijedio je u 16 od zadnjih 18 odigranih ligaških utakmica, zanima ga samo nastavak tog puta. Ipak, i dalje ima puno onih koji bi voljeli da Kovač ne bude trener Bayerna sljedeće sezone. Na to je reagiorao i Uli Hoeness, danas jedan od čelnika kluba, a nekad legendarni napadač.

“Kada je trener u finalu DFB kupa u svojoj prvoj sezoni i prvi je u prvenstvu s četiri utakmice do kraja, onda je napravio sjajan posao”, rekao je predsjednik Bayerna.

“Ne znam zašto ljudi i dalje sumnjaju u Kovača. Ostvario je sjajan uspjeh ove sezone. Na vrhu smo Bundeslige, imamo bod više od Dortmunda i imamo značajno bolju gol razliku. Sve je u našim rukama, jako sam ponosan na momčad”, zaključio je nekad veliki napadač.