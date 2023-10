Ovakvom Hajduku ni pet Livaja u formi ne bi pomoglo, a drugi čovjek je ispucao sve kredite

Autor: Andrija Kačić Karlin

Pa, ovo je najinteresantnija nogometna liga u Europi. Taj naš HNL. U svakom kolu favoriti redovito – gube!

Dakle ovako, svi “igraju” za Hajduk, bodove gube i Dinamo i Rijeka, a Hajduk umjesto da iskoristi priliku sve po običaju upropasti. Uistinu, ne može zanimljivije. Drama nad dramama.





To što Hajduk radi svojim vjernim navijačima nalikuje na zlostavljanje. U dvoboju protiv Osijeka kojeg je Lekina momčad tako lako izgubila na vidjelo je izašlo mnogo toga što će sablazniti i upravu i navijače.

Igrački kadar Hajduka je tanak, momčad pretrpana igračima sumnjive kvalitete bez Livaje izgleda kao rekreativna družina. Kada je zagustilo, kod 0-1, ušao je Livaja. No, u Hajduku ne škripi samo u napadu, vezni red ne postoji, a obrana je propusna poput cjedila.

Hajduk tijekom cijele utakmice jedva da je stvorio koju akciju, uputio koji šut na gol. Iako s posjedom lopte Hajduk izgleda kao ambiciozna momčad, ali ta igra bijelih toliko je dosadna, nesvrsishodna i jalova, da se doslovce osjeti kako suparnik s pola snaga rješava sve probleme.

Brzo nokautirani u nastavku

Već u prvome dijelu Caktaš je promašio veliku priliku, dočim se Hajduk mučio kako bi loptu uopće doveo u suparnički kazneni prostor. No, početkom nastavka Hajduk je odmah nokautiran, nakon nekih samo petnaestak sekundi igranja u drugome dijelu. Strijelac je bio Brlek nakon niza grešaka Hajdukove obrane.

Pa je nastala panika, Hajduk je bio još lošiji. Osijek je vrebao iz protunapada i nekoliko finih akcija nije iskoristio. A zapravo, slutio se još jedan gol Osijeka. I došao je, kao strijelac je upisan Omerović, njegov udarac je završio na vratnici, lopta se odbila od vratara Lučića iza gol crte. Jest, bila je to nesreća po Hajduk, no Osijek je zasluženo došao i do veće prednosti.









Potom je Hajduk imao sreće, jer je Lovrić iz slobodnog udarca pogodio vratnicu…

Leko iskoristio kredite

Na kraju utakmice, s tribina se čula glasna poruka “Leko, odlazi”. Bilo je to jasno kako sada stvari stoje s Hajdukovim trenerom, kredita više nema.

Osijek je zasluženo u Splitu polomio Hajduk u utakmici u kojoj su domaćini bili veliki favoriti. Hajduk je ove sezone bezbroj puta razočarao, no nekako nam se čini da je ova utakmica s Osijekom odrađena najgore.

A što je najzanimljivije, s toliko kikseva naših najboljih momčadi gužva, na vrhu je velika. Nitko se nije odvojio. Jednostavno, od tih naših vršnih momčadi ne znaš koja je lošija.