OVAKAV KOMPLIMENT MODRIĆ JOŠ NIJE DOBIO: Šef Reala u jednoj rečenici opisao koliko je Luka velik

Predsjednik madridskog Reala, Florentino Perez, komplimentirao je Luku Modrića na božićnom domjenku održanom na Santiago Bernabeuu.

Real već treću sezonu za redom daje najboljeg igrača svijeta. Nakon Cristiana Ronalda tradiciju je nastavio hrvatski reprezentativac Luka Modrić, a Perez je to morao naglasiti.

“Real je osvojio tri uzastopna naslova u Ligi prvaka, četiri u pet godina i to je rezultat velikog rada i promocija klupskih vrijednosti kao što su poštovanje, poniznost i solidarnost. Igrači kojima je to uspjelo ušli su u legendu kluba, a među njima je Luka Modrić koji je osvojio Zlatnu loptu i nagradu The Best i predstavlja talent i vrijednosti Madrida”, rekao je Perez prisutnima.