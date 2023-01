OVAJ VATRENI BIO JE U CENTRU SKANDALA! Neki su ga optuživali, danas je ponos Hrvatske i sve je zaboravljeno…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Iako nije odigrao odličnu svjetsku smotru, recimo da je odigrao dobru, Borna Sosa na europskom tržištu nogometaša drži snažno mjesto. Zašto ga za nastup u Kataru nismo ocijenili odličnom ocjenom? Jesmo li malo nepravedni? Sosa je na svojoj desnoj poziciji odigrao korektno, ali je činjenica da mu je nedostajalo hrabrosti prema naprijed, te su izostali oni njegov prepoznatljivi, sjajni centaršutevi.

Nevjerojatno je to zanimljiv tip. Ne samo kako se borio „trikovima „ da bi se dokopao hrvatske reprezentacije. Sjetite se kako je „prijetio” da će igrati za Njemačku kad ne može u Hrvatsku, a shvatimo to i kao poželjnu upornost.

Pritom, on kao osoba nije prototip uobičajenog nogometaša. Borna Sosa, tek 24-godišnjak u emisiji Roberta Knjaza otkrio je kako bi, da nije nogometaš, bio fizičar jer mu je to bio najdraži predmet u školi. Upisao je i fakultet, nakratko je studirao komunikacijski menadžment na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. A zanimljivo, potvrdio je i da je testove iz matematike u srednjoj pisao lijevom rukom, a sve ostale predmete desnom.





Gradi veliku karijeru

U Stuttgartu je jedan od glavnih igrača. Otišao je kao jako mlad iz Dinama prema Njemačkoj, a osjetivši da nije u prvom planu izbornika Dalića napravio je potez koji je isprva uzbunio našu javnost. Oštrim tonom poručio je da će igrati za Njemačku, a ne za Hrvatsku. Budimo iskreni sami prema sebi. Uistinu je bila neugodna, pa i bolna situacija kada je mladi Borna Sosa prijetio igranjem za Njemačku, ljuteći se „što još nije igrao za Hrvatsku„.

Padale su i teške riječi, šok u Savezu je bio potpun, a javnost je reagirala dvojako. Jedni su opravdavali mladića, drugi su ga teško optuživali i vrijeđali… Pomislili smo, tu do pomirbe neće doći nikad. Kako život priča i najljepše i najružnije priče tako se ovaj događaj na koncu pretvorio u lijepu prihvatljivu štoriju. Jako rijetku i pomalo nadahnjujuću.

Šokovi su se odlučili premjestiti, Njemački nogometni savez se preračunao, time i prevario Bornu Sosu. Naime, spoznalo se da Sosa nema pravo igrati za nikoga drugoga nego samo za Hrvatsku. Eh sad, kod mnogih bi došlo do opake osvete, a to se moglo dogoditi i u našem Savezu, ali i u mislima izbornika Zlatka Dalića.

Neki su to i čekali. Mnogi su klicali i od oduševljenja i zbog zluradosti. „Tako mu i treba”, klicali su. No, ne i izbornik Zlatko Dalić. S time da morate znati da je na relaciji Sosa – Dalić palo i teških riječi. Sosa je javno poručio Daliću da laže. I da ga nikad nije zvao telefonski…

Digla se velika prašina, mnogi su zagovarali, kada su saznali da je to sve skupa bio račun bez krčmara i sa Sosine i s njemačke strane, da ga se više nikad ne pozove u reprezentaciju. Nikad, pa ni tad! Takvi smo, ne bi trebali biti takvi. Kako se situacija promijenila, kada je bilo jasno da je Sosi Njemačka propala i preostala samo Hrvatska, svi smo mi novinari pohrlili prema izborniku da vidimo što kani učiniti. Razoružao nas je rečenicom:

”A tko sam to ja da nekome zabranim igranjem za reprezentaciju? Napose ako zasluži da ga se pozove, ako zasluži igrama, dakako”!









S tonovima pomirenja i oprosta Dalić je razriješio kompliciranu situaciju. I čekala se prva reprezentativna akcija da se vidi koliko je Dalić mislio ozbiljno… Još smo mislili da je ta njegova rečenica bila tek puka floskula. I pozvao je uskoro Dalić Sosu, većina je pretpostavljala da je to bilo tek reda radi. Ma kakvi, pružio mu je priliku. I Sosa je u Moskvi protiv Rusije odigrao i više nego pristojnu utakmicu. Bio je jedan od boljih „vatrenih„.

I kako sada rezimirati ovu priču. Sosa sam veli da se „neće i ne želi boriti protiv zlopamtila„. No, glavni čovjek ove priče nije bio zlopamtilo, nego je bio čovjek koji je spreman oprostiti, pogurati, pomoći. A takvi su danas rijetki. Dobro da ih uopće ima.

Možemo mi danima pričati i lamentirati o Dalićevom vođenju reprezentacije, stručnosti, znanju, uspjesima. I uvijek će biti onih koji će ga hvaliti ili kuditi. Ovaj Dalićev potez sa Sosom bio je nešto izvan dosega sporta, rezultata i kritika. To je čak i nešto novo i u našem javnom prostoru. Biti spreman oprostiti, ne biti zlopamtilo, makar ti je onaj kojeg vraćaš u igru nedavno govorio da si lažov, to je vrlina. Ni slučajno mana. Zlatko Dalić pokazao se u ovom događaju većim i od događaja.









I? Borna Sosa je Daliću na terenu pokazivao zahvalnost. I inače se u takvim razvojima situacije dogodi da se oproštajem grijeha igrača kupi za sva vremena. I spreman je „poginuti„ za onoga tko mu je oprostio grijeh.

Najlakše je nekoga utopiti, hajde ti čovjeka spasi, davno je govorio Ernest Hemingway. Zlatko Dalić napravio je ljudski potez kojeg svi ljudi dobre volje moraju pozdraviti.

Samo, nije u „slučaju Sose” Dalić bio neokrznut. Takvi kakvi već jesmo, za sve smo morali naći krivca. Za dio javnosti odluka Borne Sose da nastupa za Njemačku a ne za Hrvatsku krivac je bio isključivo izbornik Zlatko Dalić. Sjetimo se, malo tko je mislio da će Zlatko Dalić ikada biti kritiziran nakon što je s Hrvatskoj 2018. godine umalo postao svjetski prvak, kamoli kao tih dana kada je imao javnu prepirku sa Sosom.

Ipak, sudeći prema Dalićevim riječima on je održao svoj duševni mir i uistinu se nije smatrao odgovornim za potez jednog mladog sportaša koji je pokušavao svoju karijeru usmjeriti drugim smjerom… tražeći svoju afirmaciju.

„Žao mi je što se Borna odlučio igrati za Njemačku, ali podržavam njegovu odluku. Na njemu je bilo da odluči što će napraviti i mi to moramo prihvatiti”. Bile su to prve riječi Dalića.

„Dok sam izbornik nikoga neću moliti da igra za hrvatsku reprezentaciju. To je njegova odluka. Hrvatska je premala da bi se odricala ili na bilo koji način rješavala igrača, no u ovom slučaju nije problem u Hrvatskoj. Mi se Sose nismo odrekli, nego je on tako odlučio i to moramo poštovati. Kad se netko oprostio od reprezentacije, ja sam ga podržao, kad mi je Sosa rekao da prelazi u Njemačku, i njega sam podržao. Čovjek sam odlučuje što će i za koga će igrati, kako je Rakitić umjesto Švicarske odabrao Hrvatsku, tako je Sosa umjesto Hrvatske odabrao Njemačku”, govorio je tada Dalić.

Istina se znala. Nogometaš Stuttgarta poziv je htio odmah, čak i pozivnicu za nastup na Euru. Njemački poziv kojeg je imao u džepu bio mu je adut. Sve je ispalo nespretno, pogotovo kada su u Njemačkom savezu shvatili da Sosa ne može igrati za državu u kojoj je rođena njegova majka. Svi su bili uvjereni da si je Sosa sam zatvorio vrata hrvatske reprezentacije, nepromišljenim istupom.

Nije samo Dalić napravio veliku stvar kada ga je ipak pozvao u reprezentaciju. Svi ostali reprezentativci, od kapetana Luke Modrića pa do zadnjeg „honorarca” u nacionalnoj vrsti prigrlili su Sosu. Koji je kvalifikacije za svjetsku smotru u Katar odigrao odlično. Uostalom, i njegov gol, zapravo ruski autogol u krucijalnoj utakmici u Splitu – njegovo je djelo. Vele filozofski znalci, „u životu se sve dogodi kako treba biti, jer da je trebalo biti drugačije bilo bi drugačije”.

Ne, ne treba nam Sosa ginuti, neka igra kako najbolje zna, riječ je o suvremenom lijevom braniču, s podjednako dobrim predispozicijama i za igranje prema gore i prema dolje. Današnje pozicije braniča najnapornije su u momčadi, trčati stalno uz aut liniju, gore-dolje, traži veliki napor i stalnu usredotočenost.

Borna Sosa, nesuđeni fizičar, još je tako mlad i svjež. On je prava nova krv naše A vrste, problem lijevog braniča je rješen. Gdje ćeš bolje, Ono što se činilo nerješivo i zagonetno sad je pokrivano na sto posto. Imati na lijevoj strani igrače kao Sosa, Oršić, Perišić… Jednostavno – ludilo! Realno, najmučnija pozicija u momčadi je ona kraj auto crte i Sosa je dobro drži. Vidimo ovih dana da se za njega zanima pola Europe. To sve govori. Sigurno su ga vidjeli kako dobro igra to mjesto u reprezentaciji, a takav igrač im nedostaje.