OVAJ TRANSFER RUŠI SVE REKORDE! Vatreni će opet biti najskuplji svih vremena

Mateo Kovačić će srušiti rekord Matea Kovačića. Chelsea namjerava otkupiti vlasništvo nad Kovačićem koji je još uvijek član madridskig Reala. Ako se to obistini bio bi to najveći iznos plaćen za nekog hrvatskog nogometaša. Zanimljivo, dosadašnji rekord drži upravo Mateo kojeg je Real Interu platio 38 milijuna eura u ljeto 2015. godine.

Jest da Chelsea želi Kovačića, ali saznaje se da se i Inter javio… Istu vijenu nudi.

Zidane se odlučio, Kovačić mu ne treba, pa ni Llorentes koji je prodan susjednom Atleticu za 40 milijuna eura. Zidane je upravi dao popis od pet igrača koje želi, to su redom imena Edena Hazarda, Luke Jovića, Ferlanda Mendyja, Edera Militaa i Rodryga.

Uz Kovačića Zidena misli nabaviti novac prodajom Rodrigueza i Tomasa.