OVAJ IGRAČ JE NOVA ‘BOMBA’ ZA DINAMO: Pitanje je može li glavni konkurent bez njega u utrku

Autor: Andrija Kačić Karlin

Prijelazni rok zna biti zanimljiv kao neko urnebesno prvenstvo koje se odluči u dramatičnim posljednjim sekundama. U nas još nije tako, zasad! Četiri kluba koji se nadaju ili maštaju o naslovu prvaka moraju se ojačati ako žele biti konkurentni.

Kratki rezime mora se započeti s nenadanim prelaskom Petra Bočkaja iz Osijeka u Dinamo. Štogod pričali u Osijeku, a Bjelica tvrdi da je taj mladić dosegao zenit, da se na njemu fino zaradilo i da neće nedostajati Osijeku – Bočkaj bi sjajno mogao doći Dinamu. Koji se muči baš u organizaciji igre nakon odlaska maestralnog Majera. Tu bi Bočkaj trebao biti pristojna zamjena i nema nikakve sumnje da je Dinamova kupnja bila namjenska, zbog potrebe. Mislimo tu na potrebu da osnaži svoju momčad, ne samo da oslabi suparničku, onu Osijeka.

Dinamo se može podičiti i činjenicom da još nikog nije prodao. Očito je dogorjelo do noktiju, naslov se mora osvojiti, sad se više ništa ne može prepustiti slučaju. Nekad je najbolji prijelazni rok ako zadržiš postojeću momčad unatoč primamljivim ponudama.

Modri rade velike stvari

Osijek kupuje. Istina, ne razbacuje se s novcem. Makar su mađarski vlasnici dali Bjelici lijepi budžet od četiri milijuna eura da ojača momčad. Jer, prilika je tu, Osijek je za petama Dinamu koji više nije tako superioran kao prethodnih godina. Pa, zašto tu priliku ne iskoristiti.

Osijek je silno želio izvanrednog Kristijana Lovrića iz Gorice. Ponudio je fin novac, Goričanima je to bilo malo. Pa su iz Osijeka malo čeprkali po Dinamu, htjeli su Darija Špikića. Ni to nije prošlo. Pa su se kupili relativno nepoznati i jeftini igrači, u Gradskom vrtu su doveli Kristiana Fućka iz Orijenta za 100 tisuća eura i Mihajla Bajića iz Čukaričkog i Crnogorca Nikolu Janjića.

Jesu li to pojačanja? To ne može nitko znati. No, Osijek ima novce, i tih četiri milijuna od Mađara, ali i tu je još svota od Bočkaja. Navijači žele zvučno, jako pojačanje,. Sve ovo dosad je mlaka voda, možda kamilica. K tome, iz Osijeka je otišao Pilj u Olimpiju. Igrao je dosta utakmica u prvom dijelu sezone, ali većinom je ulazio s klupe. Ne bi im trebao nedostajati.

A Rijeka? Predsjednik i vlasnik kluba Mišković stalno spominje kako je izvrstan Drmić na prodaju. Čas spomene zainteresiranog Hajduka, pa se sjeti Dinama. Ali, on je skup, Mišković voli zaraditi, pa čak i nauštrb rezultatskog uspjeha. A zaista je teško naći balans između osvajanja trofeja i zarada. Neki predsjednici prije vole zaraditi nego osvojiti trofej a ne zaraditi toliko koliko su planirali. Ali i to je (današnji) sport.

Rijeka je dovela Savu Arangela Čestića iz Koelna, mladog stopera koji je igrao i za mladu srpsku reprezentaaciju. Uzeli su na Rujevici i Marina Kukoča iz Splita i Duju Dujmovića iz susjednog Solina. Pitanje je kako će se ti drugoligaški igrači snaći u borbi za naslov prvaka. S druge strane Hrvoja Smolčića „pikira" Eintracht, bude li ponuda dobra on će i otići. Dakle, krucijalno pitanje jest – hoće li otići Drmić.









Nekako najmirnije je u Hajduku, a u prošlom prijelaznom roku baš je na Poljudu bilo i najburnije i najprometnije. Smotanog i nesposobnog Diamantakosa od kojeg su toliko očekivali posudili su u Izrael. Zaista više nisu znali što će s njime, barem su se rješili njegove plaće.

Još uvijek pokušavaju u Splitu nešto „kemijati” s Nikolom Kalinićem iz Verone. Dovesti ga da u napadu bude u paru s Livajom, a onda bi se otvorio prostor za unosnu prodaju mladog talenta Biuka. Mnogi navijači se s time ne bi složili. Ali, Hajduk je u prošlom prijelaznom roku puno potrošio i očito nedostaje novaca. Pa bi se moglo prodavati obiteljsko srebro.

Još se ne zna što će biti s Marinom Jakolišom, Hajdukovim igračem koji se dokazao na posudbi u Šibeniku, bio je jedan od najboljih igrača prvog dijela prvenstva. Jakoliš je odbio Šibenik, ali izgleda da mu se ne vraća ni u Hajduk. Tijekom prvenstva velike najave sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa o novim velikim pojačanjima baš se i ne ostvaruju. Ili prerano zaključujemo? Još nešto, ima li Hajduk novaca, primjerice, za Drmića kojeg Mišković tako „velikodušno” nudi Hajduku?