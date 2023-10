Ovaj hrvatski nogometaš nesretno je stradao, a pamti se i po burnoj vezi s gospođom Livajom

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hrvatska nogometna liga u svojoj je povijesti imala puno ikona. Jedan od njih je Varaždinac koji nikad nije zaigrao za Varteks, ali je u HNL-u ostavio dubok trag, pogotovo u dresu propalog velikana Zagreba.

Glavni junak naše današnje priče je igrač kojeg se pamti po teškoj ozlijedi. Riječ je o Kruni Lovreku. Istinska ikona naše lige umirovio se prošle godine s 43 godine na leđima u dresu Tehničara iz Cvetkovca i to protiv Hajduka u kupu. Baš je Lovrek bio član zadnje Hajdukove šampionske generacije.





Njegova karijera počela je u Zagrebu. Na stadionu u Kranjčevićevoj je napravio svoje prve profesionalne korake. Već tada je bio igrač s velikom perspektivom. Jakog udaraca i dobre tehnike Lovrek je s 23 godine na leđima bio važan faktor “zagrebačkog proljeća” i čudesne sezone kada je Zagreb s Cicom Kranjčarom na klupi došao do titule.

Kobno dvoransko prvenstvo

“Cijela ekipa na čelu s njim znala je ostati zajedno do ranih jutarnjih sati. Ali, ujutro je već bio trening i on je s nama bio na ‘footingu’. Sjećam se još jednog zanimljivog detalja. Igrali smo jednu utakmicu doma, ne sjećam se točno protiv koga, ali bio je neki slabiji protivnik. Bili smo u karanteni u dvorcu u Sloveniji i pozvao je nas petoricu napadača u sobu. Stavio je na ploču petoricu naših na liniju centra i petoricu u napad. I kaže, ‘ovi igraju bunker, danas igramo s pet obrambenih na centru i s pet napadača’. Utakmicu smo dobili s tri-četiri gola razlike. Bio je pravi šmeker” prisjetio se pokojnog trenera za Klikaj.

Lovrek je nakon Zagreba napravio neobičan transfer u redove japanske Osake. Tamo nije dugo trajao i nakon raskida ugovora kao slobodan igrač stigao je u Hajduk. Bio je dio te zadnje generacije Hajduka predvođene Nikom Kranjčarom, Lekom i ostalima zvijezdama. Upisao je dva gola te sezone. Nije se previše iskazao pa je karijeru nastavio u Belgiji. Bio je to još jedan promašen inozemni angažman.

Kratko je nakon toga bio u Sesvetama, a zatim povratak na mjesto sreće. Briljirao je ponovno u dresu pjesnika. Bio je jedan od najboljih igrača lige, ali onda na zimu 2008. dogodio se krah njegove karijere. Transfer iz snova u španjolski Deportivo bio je spreman i samo je još trebao Lovrekov potpis kako bi zaigrao u jednoj od najjačih liga svijeta. Ipak, dogodila se ozljeda tijekom dvoranskog prvenstva Hrvatske. Puknuće ligamenata od čega se nikada nije opravio do kraja.

Umjesto Derpotiva poslije Zagreba završio je u Turskoj pa u Koreji gdje je došao do svog trećeg trofeja u karijeri. Nakon dvije u Hrvatskoj došao je do naslova prvaka i u Južnoj Koreji. Uskoro je stigao u Kinu na poziv Blaža Sliškovića, ali tamo ostaje kratko. Dolazi u Australiju gdje je u Sydneyu bio suigrač s velikim Del Pierom. Bio mu je to ujedno i zadnji pravi inozemni angažman. Do kraja karijere uživao je u niželigaškom nogometu.

Zanimljiv je i njegov privatni život. Nekadašnji miljenik “White angelsa” bio je 12 godina u vezi s Iris Rajčić današnjom suprugom Marka Livaje. Par je bio i zaručen, ali nakon njegovog odlaska dolazi do prekida, a ona je uskoro završila u vezi s Nikolom Pokrivačem.

Nakon zadnje utakmice u karijeri je rekao:

“Mogu reći da je dugo trajalo, bilo je lijepih trenutaka, ljudi me pamte po dvoranskom prvenstvu gdje sam se teško ozlijedio te mi je propao transfer u Španjolsku, ali ja sam zadovoljan, osvojio sam naslov prvaka s Hajdukom, Zagrebom u Koreji, sve u svemu dobra karijera.”

Uistinu je imao jednu zanimljivu i sadržajnu karijeru i prava je šteta što su ga ozlijede spriječile da vidimo ono najbolje od njega. Bez obzira na to ostaje HNL ikona.