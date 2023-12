Ovaj Hrvat doživio je tragediju pod grbom Jugoslavije, stradao je niti kriv niti dužan

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ovo je priča koja je ušla u sportsku antologiju bivše države. Junak, tragični, je Dinamov kapetan iz osamdesetih godina, Velimir Zajec. Čak i danas kada ga upitate upitate o Svjetskom prvenstvu 1982. godine lice poznatog nogometaša i trenera se smrkne, obrazi se zacrvene i glas zadrhti.

“Mislite na onaj jedanaesterac kojeg sam skrivio ni kriv ni dužan”, zbunjeno će Zeko.

Da, to je priča o jedanaestercu kojeg je sudac Sorensen iz Danske poklonio Španjolskoj u dvoboju protiv Jugoslaviije, u sklopu skupine svjetske smotre 1982. godine.

Eliminacija u skupini

Jugoslavije je nakon dvomjesečnih priprema eliminirana već u skupini, a sastav Miljana Miljanića, prepun izvrsnih nogometaša opet je bio osakaćen nepozivanjem, recimo, Marka Mlinarića iz Dinama, najboljeg igrača sezone te godine u jugoligi, jer nikoga i nije bilo briga što je Dinamo bio prvak. Pozvan je recimo bio Deverić, ali sa statusom pričuve pričuva, zapravo on je u toj reprezentaciji bio član one skupine pod naslovom – TNT.

Ne, nema to veze s nitrogiceritnom, to je u igrača skraćenica od sljedećeg: trenira – ne igra – trenira! Dakle, u prvoj utakmici protiv Španjolske Jugoslavije je povela pogotkom Ivana Gudelja koji je igrao u životnoj formi, njemu je kasnije karijera upropaštena hepatitisom, baš u trenutku kad je razgovarao s Barcelonom.

Samo tri-četiri minute kasnije jedan prodor Lopez Ufartea zaustavio je postavljenom nogom Velimir Zajec na nekim metar i pol do dva izvan kaznenog prostora. I španjolski igrači i publika su bili iznenađeni jedanaestercom, no poklonu se ne gleda u zube.









Loš rezultat na Mundijalu

No, Sorensen je odlučio igrati igru do kraja. Lopez Ufarte je promašio jedanaesterac za tri metra. Sorensen je odmah poskočio i poništio izvođenje jedanaesterca zbog navodnog Pantelićevog micanja na gol-crti, ili zbog uletavanja nekog od igrača. Bilo je jasno da je sve izmislio… Danac Sorensen.

Lopez Ufarte je, pogledajte na snimci, zamolio Juanita da izvede drugi pokušaj jedanaesterca. Da, isti onaj Juanito kojeg je u Beogradu u odlučujućoj kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na SP 1978. godine pogodila boca u glavu nakon što je izlazio s terena prigodom izmjene igrače. U tom novom pokušaju Juanito je uspio pogoditi. Bilo je to izjednačenje, a Jugoslavija je u nastavku pala još jednom i u prvenstvo se startalo s prvim porazom protiv favoriziranog domaćina.









No, očekivala se laka pobjeda protiv Sjeverne Irske koju je vodio Billy Bingham, a u njoj igrao mladi Martin O,Neill, čuveni bivši trener Celtica i ostalih britanskih klubova. Zvijezda te momčadi bio je Norman Whitesida, 16-godišnji člam Manchester Uniteda i vratar Patt Jennings, legenda Arsenala. No, bila je to ispodprosječna momčad koja se, kako su novine pisala, besramno opijala po hotelskim i bazenskim prostorima u Zaragozi. No“pijanci“ su igrali junački i Jugoslaviji nisu dozvolili niti jedan pogodak, a u napad su i rijetko odlazili. Tih 0-0 je Jugoslaviju pratkički i pokopalo u namjeri daljnjeg plasmana, makar je šansi bilo i dalje.

Jer, s pobjedom protiv Hondurasa 2-0 Jugoslavija bi se plasirala dalje, no u toj utakmici Miljanićevi nogometaši bili su nikad slabiji, gol je postignut tek u zadnjoj minuti iz jedanaesterca, nakon što je ušao Šestić koji je predriblao sve igrača i oboren pred vratima čudesnog vratara Arzua. Vladimir Petrović je postigao gol, nedovoljan za ovi krug. U drugoj utakmici Sjeverna Irska je izborila daljnji plasman, golom Armstronga, da ti su „pijanci“ pobijedili domaćina Španjolsku kojeg je i minimalan poraz vodio dalje.

No, bilo je tada u Jugoslaviji zanimljivo čekati ishod tog dvoboja, jer da je završio neodlučeno, Jugoslavija bi išla dalje. Da je Jugoslavija pobijedila Honduras s dva razlike, išla bi dalje bez obzira na ishod ove utakmice. Dogodilo se, eto, najgore rješenje, mamurni Irci pobijedili su Španjolce koje očito nije bilo briga nizašto, nakon što su poklonima izborili sljedeći krug.

Jugoslavija je na tom prvenstvu igrala jako slabo, a bilo je i u svlačionici svega i svačega, posebno je bila opasna afera s kopačkama, jer svaki igrač mogao je nositi kopačke koje je želio, a savez je nametao svoju volju.

Pripreme su bile preduge i preteške, a studiozne pripreme Miljana Miljanića u svojim analizama su imale i podatke koji broj kopačke nosi svaki od 22 igrača jugoslavenskih suparnika. Bit će da se svima zavrtjelo u glavi od svih tih podataka, uostalom tako su i njegovi nogometaši igrali. Kao da im se vrtjelo u glavi. A Velimiru Zajecu je bilo najgore, on je stradao niti kriv niti dužan.