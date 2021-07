OVAJ EURO OSTAT ĆE ZAPAMĆEN KAO UKLET: Preminuo mladi navijač Engleske usred utakmice

Jako ružne vijesti stižu s Otoka preciznije iz Londona. Tamo je 29-godišnji navijač Charlie Naughton preminuo u pubu za vrijeme utakmice između Engleske i Njemačke.

Naughton je slavio gol Harryja Kanea za 2:0 te se samo srušio na tlo. Odmah je pozvana hitna pomoć. Liječnici su se tri sata borili za njegov život, ali nisu ga uspjeli spasiti. Bio je veliki navijač Chelseaja te su mu Mason Mount i Reece James, igrači Bluesa, posvetili poruku.

Enjoy everyday to the full. Be nice to people. You never know what is round the corner. RIP Charlie Naughton 💔 pic.twitter.com/w08jraje0A

— Dean Spencer (@deanspencer1990) July 1, 2021