OTVORENI RAT BOSANCA I LEWANDOWSKOG: ‘To je stvarno dno dna što je napravio’

Iako su imali skoro osam godina idile tijekom kojih su Bayern iz Münchena i Robert Lewandowski osvojili sve što se moglo osvojiti, odnosi su popucali tijekom ove godine, kada je Lewa otkrio kako Bavarci pregovaraju s Haalandom te je najavio kako želi napustiti klub.

Ta odluka jako je naljutila Hasana Salihamidžića, koji je cijelo vrijeme inzistirao kako Polak mora odraditi zadnju godinu ugovora i nikako ga nije želio pustiti u Barcelonu.

No igra iza leđa Bayerna oko Haalanda je Lewandowskog toliko razočarala da je počeo zabušavati na treninzima i na kraju je privolio Bavarce da ga puste u Barcu za pedeset milijuna eura.

Dno dna

No Salihamidžić je još uvijek jako ljut na Lewu i svako malo mu šalje otrovne strelice preko medija, a ovaj put se oglasio u “Zeitu”:

“Robertov stav je dno dna”, poručio je Salihamidžić i nadodao:

“Ne razumijem stav Lewandowskog, da sam to ja, ja bih razriješio svoje probleme interno i odradio bi ugovor do kraja”, izjavio je bivši BiH reprezentativac.

Hasan Salihamidžić (Bayern sporting director): "I do not under Lewandowski's attitude. If it was me, I would have solved issues internally and completed my contract." [zeit via sport] pic.twitter.com/U8iznJvWsr

— barcacentre (@barcacentre) July 20, 2022