Otvara se šansa za Kramarića: Klub objavio obećavajuće vijesti, Hrvatska mu se nada

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je propustio utakmice protiv Turske i Walesa zbog ozljede mišića noge, Andrej Kramarić i dalje pauzira, a povratak na teren čeka se u situaciji u kojoj se pisalo o ozbiljnijoj situaciji s obzirom na rupturu od devet centimetara.

Ipak, iz Njemačke dolaze informacije iza kojih stoji Hoffenheim, Kramarićev klub, tvrdeći da situacija nije toliko ozbiljna.





“”Ozljeda Andreja Kramarića je izraziti hematom, ali nipošto nije došlo do pucanja. To su detaljni liječnički pregledi ovdje pokazali to prije odlaska igrača u reprezentaciju”, tvrdi Pellegrino Matarazzo, trener Hoffenheima, a objavio je njemački Kicker.

Kada se vraća?

Informacija koju imaju u njemačkom klubu je za Kramarića obećavajuća u usporedbi s onom koja govori o rupturi, no još uvijek nema odgovora na pitanje o povratku na teren.

Zna se tek da u subotu neće biti na raspolaganju Hoffenheimu u domaćoj utakmici protiv Eintrachta iz Frankfurta u osmom kolu Bundeslige. Još uvijek je prerano za povratak.

“Osjeća se bolje, može ponovno hodati, bio je to vrlo jak udarac koji je dobio u stražnju stranu bedra”, rekao je Hoffenheimov trener govoreći o 32-godišnjem hrvatskom reprezentativcu.









Kramarićev izostanak iz utakmica protiv Turaka i Velšana se jako osjetio s obzirom na hrvatske probleme u napadu zbog ozljede Brune Petkovića i oproštaja Marka Livaje od reprezentacije, a povratak bi puno značio jer su potrebni Kramarićeva polivalentnost u napadu i odlična forma koju je pokazao u ranoj fazi sezone.

Podsjetimo, Hrvatska posljednje dvije utakmice u skupini u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj igra za mjesec dana, 18. studenog protiv Latvije u Rigi i 21. studenog protiv Armenije u Zagrebu, na travnjaku Maksimira.