OTVARA LI SE VEĆA ŠANSA ZA VATRENOG? Suigrač pijan za volanom, a to nije sve…

Nedugo uoči Svjetskog prvenstva, Josipu Stanišiću otvara se prilika za više minuta u dresu Bayerna. Hrvatski reprezentativac dobio je šansu od početka susreta večeras protiv Intera u Ligi prvaka, a moglo bi biti dobrih vijesti za njega i u preostale tri Bayernove ligaške utakmice prije SP-a – zbog problema u kojima se nalazi jedan od konkurenata za mjesto na boku u posljednjem redu.

S poteškoćama se suočava Benjamin Pavard, 26-godišnji francuski reprezentativac, koji je bio uhvaćen kako s više od 0,8 promila alkohola u krvi vozi automobil. Time se približio granici od 1,1 promila koja se u Njemačkoj uzima kao limit koji označava zakonsku nesposobnost za upravljanje vozilom.

Pavard taj limit nije dosegao, zbog toga bi mogao izbjeći suočavanje sa sankcijama koje bi se dogodile da je počinio kazneno djelo, ali posljedice su već tu. Kaznio ga je klub, za sada novčano i lekcijom koju je dobio kod sportskog direktora Hasana Salihamidžića, a nakon svega, mora se paziti da ponovno ne dođe na ‘tanak led’, s obzirom na to da vožnja pod utjecajem alkohola nije jedini incident koji se povezuje s Francuzom.

Ranije, o Pavardu se pisalo zbog toga što je dva puta bez najave napuštao trening-kamp klupskog velikana iz Muenchena, navodno zbog nezadovoljstva statusom u momčadi. Nova priča odjeknula je nekoliko tjedana nakon što je bio zaustavljen dok je vozio pod utjecajem alkohola – nakon što je ‘isplivala’ informacija o novčanoj kazni koju mu je odredio Bayern.

Benjamin Pavard was caught driving under the influence of alcohol around 6 weeks ago after a Bayern home game. Pavard's blood alcohol content (BAC) was well over 0.08. Two days after the incident, Pavard was called to Salihamidžić's office and fined a high five-digit sum [@BILD] pic.twitter.com/DBG1mSqTN0

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 1, 2022