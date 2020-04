OTTO BARIĆ PORUČIO: ‘U Fenerbahče se ne dolazi bez dva vrhunska igrača’

Autor: Dnevno

Turski mediji malo su ”žešći” kad se uhvate neke priče, a već neko vrijeme bave se Nenadom Bjelicom. Bivšeg trenera Dinama sele na praznu klupu velikana Fenerbahçea, prenosi Večernji list.

“Čitam i ja što se piše, ali vjerujte mi da baš nikakav kontakt s Fenerbahçeom nisam imao“, odlučno će Bjelica.

Ono što znamo, Bjelicu su do sada tražili neki klubovi iz Katara i Rusije i rekao je da nije zainteresiran, ne zanimaju ga ni Kina ni bogate arapske zemlje, zna se da je njegova želja Njemačka, Španjolska i Italija. Kad bi Bjelica ipak završio u turskom velikanu postao bi treći hrvatski trener koji bi vodio taj veliki klub, prije njega tamo su bili Tomislav Ivić i Otto Barić. Upravo nakon Dinama Barić je otišao u Tursku.

“Meni je tamo bilo izvanredno, došao sam kad su bili četvrti i do kraja smo se borili za naslov prvaka. Galatasaray je tada završio prvi i objektivno su bili jači od nas, imali su nekoliko turskih reprezentativaca, četiri sjajna Rumunja, među kojima su bili Hagi i Popescu. Možda smo i mogli biti prvi, ali predsjednik kluba je znao da odlazi i više nije želio investirati, a trebala su nam pojačanja jer nam se ozlijedio Bolić”, prisjetio se Otto Barić.

“Nisam imao prevelik pritisak jer smo bili na vrhu, ali naravno da se tamo samo očekuje prvo mjesto. To je veliki klub, to je Bayern tog dijela svijeta. No sad su tek na sedmom mjestu. Nije to realna pozicija, ali ni velikim klubovima u Turskoj više nije lako, nekad mali klubovi više nisu mali. Morat će se pojačati, trener koji bude tamo dolazio mora dovesti i dva vrhunska igrača, bez toga je bolje ne dolaziti, čak i da vam daju još veću plaću”, zaključio je legendarni Barić.