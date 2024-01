Otpisani Vatreni nije bio strijelac od preklani, pogledajte kako je prekinuo ‘post’

Autor: Ivor Krapac

Trebalo mu je dugo, još od pretprošle godine, no nekadašnji hrvatski reprezentativac Ante Rebić sada je ponovno strijelac, i to u utakmici Kupa Turske u dresu svojeg Bešiktaša. Zabio je na putu do 4:0 protiv drugoligaša Eyupspora u utakmici 16-ine finala, u dolasku svoje momčadi do posljednjih 16 u tom natjecanju.

Rebić je svoj trenutak slavlja dočekao u završnici utakmice, u 87. minuti. Bio je strijelac za završnih 4:0, a prije toga, golove za Bešiktaš imali su Salih Ucan u 16. i dva puta Cenk Tosun, iz penala u 36. i iz igre u 67. minuti. Bivši hrvatski reprezentativac igrao je od početka utakmice, a svoj nastup završio je nedugo nakon zabijanja gola, s izlaskom iz igre u 88. minuti.

Za Rebića je to bio prvi gol u Bešiktašu, od dolaska iz Milana, a posljednji put je u službenoj utakmici zabio u dresu milanskog kluba na početku listopada pretprošle godine. Bilo je to u dolasku do pobjede s 3:1 protiv Empolija u gostima u osmom kolu Serie A u prošloj sezoni. Kako je Bešiktaš objavio na društvenim mrežama, bivši Vatreni je za svoju predstavu protiv Eyupspora zaslužio priznanje za igrača utakmice.

Asil formamız için ter döken tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz!@Nesinecom Maçın Oyuncusu Ante Rebic seçilmiştir. 🙌 https://t.co/JKrjuighqr pic.twitter.com/9qF2NRAptf — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 17, 2024

Pričalo se o teškom razdoblju

Rebić je u prolasku dalje u Kupu Turske zabio gol i zaslužio pohvale, a ranije, tijekom sezone u Turskoj se ondje o njemu pričalo i zbog problema, s informacijama da je navodno bio ‘na ledu’ u momčadi prije nego je nedavno na klupu kluba iz Istanbula došao iskusni portugalski trener Fernando Santos.









Sada se Rebić iskazao, a njegov gol u dolasku do uvjerljive pobjede pogledajte – ovdje.

U klupskom dresu je pogodio, a s time, Rebić će se nadati da za njega dolaze i novi lijepi dani na terenima u Turskoj. Što se, pak, reprezentacije tiče, za 30-godišnjeg krilnog igrača nema pomaka u statusu kod Zlatka Dalića, a tu je ‘zamrznut’ poslije objava na njegovom profilu na Instagramu nedugo nakon Europskog prvenstva odigranog 2021.

Oštar napad

Tada je na Rebićevom profilu na Instagramu bio objavljen oštar napad na igru Hrvatske u razdoblju nakon Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, s kojeg su se Vatreni vratili sa srebrom. “Nakon svega, nije ni bitno tko je ‘krivac’, činjenica je da smo zadnje dvije-tri godine go*no”, pisalo je u jednoj objavi, a za prikaz izmeta poslužio je ’emoji’ s izmetom.

“Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu”, bile su riječi iz još jedne tadašnje reakcije na Rebićevom profilu na Instagramu, a tu se aludiralo na način kako se Hrvatsku vodilo na Euru odigranom 2021.