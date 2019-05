OTKRIVENA POZADINA PRIČE! Evo zašto je kontroverzni Bruno Marić otišao doslovno – preko noći

Mnoge je ovoga četvrtka iznenadila vijest da je ostavku na mjesto HNS-ovog instruktora za pomoćne video-suce, popularni VAR podnio Bruno Marić. Nekadašnji sudac iza čije su karijere ostale brojne kontroverze odlučio je prestati djelovati na funkciji koja će tek zaživjeti u našem prvoligaškom nogometu, i to od sljedeće sezone.

Marić je pisanim putem obavijestio rukovodstvo HNS-a kako podnosi ostavku na mjesto VAR instruktora Hrvatskog nogometnog saveza, točnije dva dana nakon što je Marić u društvu Ante Kulušića, HNS-ovog dopredsjednika i šefa sudaca, predstavio projekt VAR-a u HNL-u i održao miting za novinare u HNS-ovoj Akademiji u Sesvetama.

Bilo je proteklih tjedana mnoštvo sastanaka između ljudi s čelnih pozicija u našem nogometu i predstavnika Hajduka. Na jednom od njih razgovaralo se o eventualnom povratku reprezentacije na Poljud, na drugom se radilo o kadroviranju novih izbornika nekih mladih reprezentacija, a bilo je i onoga na kojem se raspravljalo o novoj ulozi Brune Marića. Ona navodno nije najboje sjela Hajduku.

Splićani su na sastanak došli s uvjetima koje je Hajduk već ranije postavio, poput stranog povjerenika za suđenje, vraćanja Udruge klubova Prve HNL, transparentnog financijskog izvještaja i kriterija za izbor ljudi na funkcije. Uz spomenuto, pojavila se priča kako Bruno Marić nije bio u dobrim odnosima s Antom Kulušićem, menadžerom ovog najkompleksnijeg projekta hrvatskog nogometa…

Kulušić je za portal Net.hr izjavio sljedeće:

“To je laž, to nije točno. Pa, ja sam osobno predložio Brunu Marića Izvršnog odboru za instruktora VAR-a. Nikakvih sukoba nije bilo. Mislim da je on u svojoj izjavi sve rekao. Ja mu samo mogu zahvaliti na dosadašnjem poslu, skupa s kolegom Šepsom, koji je isto instruktor VAR-a. Očito je shvatio da je on možda prepreka igranju reprezentacije Hrvatske u Splitu, onako kako je on to i istaknuo u svojem priopćenju. U toj njegovoj izjavi sve je kazano i sve je jasno k’o dan. Svaki komentar, osim što je laž da ja i on nismo u dobrim odnosima, je suvišan na to. Sigurno zbog mene nije otišao s funkcije, to sigurno”, kazao je Ante Kulušić.

Neće biti nikakve odgode implementacije VAR-a, tako da će sljedećeg tjedna biti izabran Marićev nasljednik.