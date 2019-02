OTKRIVEN DOSAD NEPOZNATI DETALJ O MANDŽUKIĆU! ‘Znam da je to kod njega teško zamisliti’

Nije tajna da je Mario Mandžukić veliki ratnik na terenu i požrtvovan nogometaš, nije više ni tajna da je vječito namrgođen, ali malo je poznato da je jedan od najzabavnijih persona u svlačionici Juventusa.

Kako tvrdi njegov suigrač Emre Can, Mandžo je najduhovitiji tip među igračima Juventusa, iako je općepoznato da je stalno namrgođen i ‘kao fol’ ljutit.

“Najsmješniji u svlačionici? Mandžukić, kako sam rekao prije, smiješan je na svoj način. Ronaldo i Cancelo se također puno šale, ali njih ne razumijem toliko što pričaju, no uvijek djeluju vrlo zabavno. Mario ima svoj karakter, poseban”, rekao je Can.

“Može nam dati zapovijed kroz samo par pogleda, ali on je također jedan od najpametnijih i najtoplijih igrača. Njegov doprinos je temeljan. I on je smiješan tip, znam da je to teško zamisliti, ali ima dobar smisao za humor”, izjavio je Can.

Emre Can “Off the field? We are all friends, and we often go out together for dinner. Of course I am a bit closer to those who speak German like Mandzukic, Khedira & Pjanic…..and Matuidi, who doesn’t speak German but always ends up joining us (laughs).” pic.twitter.com/R7GeuqEVWH

