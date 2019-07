OTKRIVAMO POZADINU NOVE AFERE! Nije sve kako se čini, evo zašto je sudačka komisija naprasno podnijela ostavku

Koji je razlog podnošenja kolektivne ostavke sudačke Komisije Nogometnog saveza županije Splitsko-dalmatinske? Je li istina samo u priopćenju koje su odaslali, ili je stvar malo dublja? U dopisu stoji da su “dalmatinski suci nezadovoljni s nekim neodređenim stvarima u Savezu.”

No, upućeni nam kažu o dubljim pojavama zbog kojih su se raskolili u Komisiji. HNS je ponudio jedno mjesto dalmatinskim sucima u Sudačkoj komisiji HNS-a i tu je doslovce – puklo. HNS je u znak dobre volje prema Hajduku velikodušno ponudio njihovoj županiji tu poziciju, kad evo problema…

Komisije sudaca NSŽSD-e predložila je Borisa Strukana, tajnika njihove organizacije. S porukom da je Strukan dobar i stručan, ali tu ima jedan problem. Borisov brat Duje Strukan jedini je međunarodni sudac koji dolazi iz Splitsko-dalmatinske županije, što bi značilo da bi Strukan izravno odlučivao i o bratovoj sudbini. Klasičan sukob interesa.

Pa je onda došlo do promjene, Izvršni odbor NSŽSD-e odlučio maknuti Strukana, jer se klone nepotizma… Došao je drugi prijedlog, vjerojatno će se podržati Goran Gabrilo, a on je nedavno izbrisan s liste sudaca Prve HNL. To je i Hajdukova željka, pa će zacijelo tako i biti.