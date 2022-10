‘OTIŠLI SMO PREDALEKO, KAO DA JE TO PITANJE ŽIVOTA ILI SMRTI’: ‘Samo da ne bude repova i svađa, ali niti nasilja!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Često razgovaramo, pratim i Hajduk i Dinamo i veselim se derbiju, nogometnom ‘velikom petku’, očekujem dobar nogomet i pravi ritam”, govori nam legendarni igrač i trener Hajduk Zoran Vulić. Koji je vodio i mnogo inozemnih klubova, ali i bio pomoćnik izbornika Otto Barića u kampanji za Euro 2004. godine u Portugalu.

„Veselim se dobrim Dinamovim utakmicama u Europi, ali Hajduk je moj klub i volio bih da trijumfira. Oduvijek su to utakmice bile koje su se dobivale na nadahnuće, bez obzira u kakvoj formi koji klub bio. Mislim da bi tako i sada moglo biti. Ne, ne mogu se složiti s prognozama da su Hajdukove šanse male. Derbi je to, pun stadion, tu dobijete neku energiju i čak ako i znate da ste slabiji vi sami sebe uvjerite da ste boli”, zaključuje Vulić.

Bi li se prvenstvo zakompliciralo ako Hajduk nadvisi Dinamo, razlika bi se smanjila na samo pet bodova, a dobije li Dinamo bježati će Hajduku 11 bodova?





‘Dinamo ima široku klupu’

„Realno, bolje bi za nogomet bilo da je nadmetanje za prvaka barem donekle izjednačeno, ali možda ja govorim iz Hajdukovog kuta gledanja, ne smijete mi zamjeriti. Dinamo je ušao u sezonu besprijekorno, zaredali su se i europski dobri rezultati. S druge strane Hajduk je posrtao, smijenio trenera i još uvijek se traži. Što vidimo i pod novim trenerom, Mislavom Karoglanom. Biti će zanimljivo vidjeti kako će se taj relativno neiskusan stručnjak postaviti prema Dinamu. A publika želi napadački Hajduk i pobjedu”.

Je li Dinamo umoran zbog nastupa u Ligi prvaka, nije li to nekakva Hajdukova šansa?

„Nije neka velika. Dinamo ima širok izbor igrača i mislim da trener Čačić se njih dobro mijenja, sve ako bi im zadržao svježinu. Zasićenja sigurno ima, dobro bi Dinamu došao tjedan dana odmora. Ali, zasad ne vidim da Dinamo kaska u domaćem prvenstvu, makar se isto zna izvući kao i Hajduk tek pred kraj utakmica. Ovo su takva nadmetanja da će svaki igrač dati sve od sebe. A kod Hajduka se pokazalo da zna kondicijski pasti, a ne igra u ritmu utorak – subota, ili srijeda – nedjelja. Osobno vjerujem da Dinamo ima i šanse protiv Milana, kao što mislim da Hajduk protiv Dinama nije bez šansi. Pa, gledajte rezultate širom Europe, iznenađenja ima napretek”.

Vi ste odigrali brojne derbije protiv Dinama u dresu Hajduka, jedna scena s vama je nezaboravna. Kada ste 1987. godine u Zagrebu, u 3-3 utakmici postigli gol Ladiću iz slobodnog udarca s preko 30 metara…

„Ladić i ja smo bili pomoćnici Ottu Bariću u reprezentaciji i uvijek sam ga zafrkavao kako je ispao naivan što nije postavio živi zid prije tog udarca. Zaletio sam se i ispao je pravi projektil koji se zabio u rašlje gola. Zaista je to bio divan gol, a bila je to i divna utakmica. Mnogi novinari su pisali da je to bio najbolji derbi Dinama i Hajduka ikada.”









Na koncu nas je Vulić upozorio:

„Znate što želim? Da derbi prođe u sportskoj, poticajnoj atmosferi, u duhu fair-playa. Bez repova, svađa, da ne bude vrijeđanja. Nekad mi se čini da je sve otišlo predaleko, pa to je samo sport. Pa, nije to pitanje života i smrti, to je zabava, uživanje, Kao da smo na sve to zaboravili. I neka utakmicu dobije bolji, a poraženi neka iskreno čestita. Utakmica Hajduka i Dinamo nešto je najvrijednije što imamo u našem nogometu, trebamo držati do nje,. I mi sa strane i oni koji igraju i publika na tribinama”!