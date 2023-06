Otišao je do šanka i nije se vratio u sobu! Skandal koji je žestoko uzdrmao Vatrene

Autor: Ivor Krapac

Što čeka hrvatsku reprezentaciju na završnom turniru Lige nacija u Nizozemskoj, vidjet ćemo u narednih tjedan i pol, ali već sada znamo da je uvod bio vrlo neugodan – zbog slučaja Marka Livaje koji je izbio u prvi plan na početku priprema u Rijeci. Iskusni napadač Hrvatske i Hajduka nije ostao s reprezentativnim suigračima nakon incidenta u kojem su na otvorenom treningu s tribina Rujevice prema njemu poletjele uvrede dijela navijača, na to je burno reagirao, a slijedila je objava da će Vatreni u Nizozemskoj biti bez njegove pomoći, bez značajne prijetnje koju Livaja donosi za gol protivnika.

Ovaj slučaj je odjeknuo, ostavio je trag, ali nije prvi takav koji je pogodio hrvatsku reprezentaciju. Bilo ih je u mandatu Zlatka Dalića, koji se u takvim situacijama postavio čvrsto, bez popuštanja, ali pamte se nagli odlasci igrača i ranije, sa sličnim stavom čovjeka na klupi da postoje stvari preko kojih se ne može prijeći.

Nije pritom bilo bitno je li riječ o igraču iz prvog ili drugog plana, znale su ‘nadrapati’ i zvijezde Vatrenih…





Rebić i dalje – ‘zaleđen’

U situaciji u kojoj Dalić čvrsto drži uzde u svojim rukama, jedan igrač i dalje je ‘na ledu’, a to traje otkako je odjeknuo žestok istup nedugo nakon Europskog prvenstva održanog preklani. Nakon što je Hrvatska u osmini finala doživjela poraz od Španjolske, pamte se riječi na profilu Ante Rebića na Instagramu, s napadom na igru Vatrenih koja je bila opisana ’emojijem’ – izmeta.

Povukao je nakon toga Rebić ‘ručnu kočnicu’, napad o kojem se pričalo je nestao, povukao se s Instagrama, no nije mogao izbrisati posljedice objava. Odjeknule su riječi koje mu Dalić nije oprostio, a sada, s 29 godina “na leđima” i najvjerojatnije u potrazi za novim klubom s obzirom na to da se spominje odlazak iz Milana, nalazi se u situaciji u kojoj će se povratak među Vatrene dogoditi jako teško.

Jednog dana, možda bude i toga, mogući su preokreti, no izgledi nisu preveliki…

Dalić u svojem mandatu nije olako prešao preko Rebićevih riječi, a prije toga, za vrijeme Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, pamti se koliko je bio čvrst dok je osjetio nedisciplinu jednog drugog aduta Vatrenih u igri prema naprijed, s ranom odlukom na tom turniru da tako ne može ići.

Kalinić se nije vratio

Dok je Hrvatska počinjala svoj pohod prema srebru u Rusiji, šansu za sudjelovanje u tom velikom uspjehu rano je izgubio Nikola Kalinić, kojeg je Dalić poslao kući nakon što iskusni napadač nije htio ući u igru protiv Nigerije. Spominjalo se da je tako postupio žaleći se na bol u leđima, a izbornikova odluka bila je da je vrijeme da ode, s objašnjenjem da Hrvatskoj trebaju zdravi i spremni igrači.

Koliko je Kalinić do tada značio za Vatrene? To pokazuje njegov učinak u 10 godina u dresu najjače hrvatske reprezentacije, s 42 nastupa i 15 zabijenih golova, a kraj je nakon svega stigao naglo, i to dok je još mogao dati dosta s obzirom na to da mu je za vrijeme SP-a u Rusiji bilo 30 godina. Danas je 35-godišnjak, spominje se da više nije u planovima Ivana Leke u Hajduku, a dani u reprezentaciji su iz sadašnje perspektive već jako daleko…









Dalić je u zvučnim i napetim situacijama za svoju momčad pokazao koliko čvrst može biti, ali nije bio prvi koji se suočavao s takvim slučajevima i zbog njih morao reagirati.

Trojici presudili – narodnjaci

Pokazujući svoj autoritet dok je postalo napeto, u nekoliko situacija je teške odluke morao donositi Slaven Bilić, a najviše se pamti jedan izlazak iz 2006. godine, kada su Darijo Srna, Ivica Olić i Boško Balaban bili kažnjeni zbog boravka u jednom narodnjačkom klubu u Zagrebu do kasno u noć.

Srna, Olić i Balaban su zbog toga bili udaljeni iz momčadi uoči odlaska u Moskvu na susret s Rusijom u ranoj fazi kvalifikacija za Euro 2008., a sve je odjeknulo nakon vijesti da je netko ispred kluba pucao iz vatrenog oružja, što je skrenulo pozornost da su u kasni izlazak otišla trojica aduta reprezentacije.









U toj situaciji je trojac bio ‘prekrižen’, no krenuli su dalje, izvukli su iz toga lekciju, a Srna i Olić ostali su važni aduti Vatrenih i godinama kasnije. I jedan i drugi došli su do više od 100 nastupa u reprezentativnom dresu, a Srna se isticao i s kapetanskom vrpcom koju je nosio.

Bilo je to u ranoj fazi mandata Slavena Bilića na klupi najjače hrvatske nacionalne momčadi, a prije toga, dok je igrao za Vatrene, Bilić je dio znanja kako se to radi upijao od starog majstora Miroslava Blaževića, čiji je trenerski put utjecao i na Dalića. Ćiro je također pamtio ‘iskakanje iz tračnica’ dok je bio izbornik, tu je znao biti nepopustljiv i jasno postaviti pravila i za blaže prijestupe…

Pamte se dva izbacivanja

U Blaževićevoj priči s Vatrenima, pamti se kako je Ivica Mornar bio izbačen iz reprezentacije nedugo prije Europskog prvenstva 1996. u Engleskoj, kada je udaljio Mornara iz momčadi jer nije bio u svojoj sobi u vrijeme u kojem je trebao biti, već je iz nje otišao u hotelu, navodno do šanka kako bi pojeo topli sendvič.

Bilo je to dovoljno za ‘otpis’ uoči velikog natjecanja, prvog na kojem je Hrvatska igrala nakon osamostaljenja, a kasnije, pamti se i incident u kojem je ‘nadrapao’ Igor Cvitanović, još jedan napadački adut Vatrenih.

Cvitanović nije išao na Svjetsko prvenstvo 1998. u Francuskoj, navodno zbog nediscipline na treninzima, a kasnije, Blažević je u toj priči spominjao da je na njega pritisak radio tadašnji predsjednik Franjo Tuđman, želeći da Ćiro popusti i da igrača koji je blistao u dresu zagrebačkih Plavih i golovima oduševljavao tribine Maksimira ipak vodi na SP.

Blažević nije popustio, a s odlukama o naglom ‘rezu’ u sličnim ili težim situacijama, na sličan način reagirali su i izbornici koji su slijedili, također s uspješnim rezultatima koji su nakon toga slijedili u njihovu mandatu na klupi Vatrenih.

Iz kuta gledanja hrvatskog navijača, bilo bi sjajno da se to dogodi i u Nizozemskoj nakon što je odjeknuo incident s Livajom i ljudima koji su ga vrijeđali…