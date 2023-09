Otimaju novac Boysima u grčkim zatvorima, medicinska pomoć ne postoji: ‘Mi krademo, ali nismo ubojice’

Prošlo je mjesec dana od nereda u Ateni. Situacija se smirila, ali hrvatski državljani su i dalje zatvoreni u stranoj zemlji i to čak njih oko 100. Ubojica se i dalje traži iako postoji nekoliko snimka gdje se jasno vidi trenutak u kojem je pokojni Michalis Katsouris udaren i nakon toga pada na pod.

Pitanja je i dalje tisuću, a odgovora nema. Potpuno je nejasno zašto nijedan navijač AEK-a nije uhićen kao ni to zašto odvjetnik nastradalog stalno spominje određene snimke, a nijedna nije priložena ni sudu ni javnosti. Grčka javnost i dalje Hrvate gleda kao neonaciste, a AEK se i dalje nije ispričao radi svog sramotnog ponašanja.

U svemu što se dogodilo grčki mediji i javnost na svaki mogući način pokušala je Hrvate okriviti za sve. Lažima, skrivanjem istine, maltretiranjem naših u zatvoru i slično. Vidjelo se to od prvog dana.





Što se događa u Grčkoj?

Grčki portali pisali su kako su Bad Blue Boysi napali skupinu ljudi koji su se nalazili na kavi pored stadiona. Svi koji poznaju ultras kulturu odmah su mogli zaključiti da je to laž jer tučnjava je bila dogovorena. Grci su tjednima provocirali BBB i govorili im da će ih izbosti i u Ateni i u Zagrebu.

Upravo su obodi dio “kulture” grčkih navijača i upravo zbog toga ultrasi diljem svijeta su stali na stranu BBB jer su znali da noževi nikad nisu bili njihovo oružje. Grci su provocirali, a BBB su pomalo naivno, ali s idejom da obrane čast Zagreba otišli put Grčke. Međutim, ono što se dogodilo nitko nije mogao predvidjeti. Smrtni ishod zbog kojeg svi žale Boyse je “strpao” u zatvor. Što se zapravo dogodilo na mjestu događaja?

Situacija u zatvoru

BBB su došli na dogovoreno mjesto tučnjave nakon što su u državu ušli bez većih problema unatoč upozorenju hrvatske i crnogorske policije. Grčka ih je samo pustila i 450 km do Atene nije napravila ništa kako bi zaustavila tučnjavu. Ubrzo nakon toga smijenjeno je 1o visokih dužnosnika. U zemlji gdje je korupcija izrazito velika pomalo je čudno da se samo tako smijene visoki “funkcioneri”. Mnogi tvrde da je Grčkoj bilo u interesu da se sve ovo dogodi kako bi pokrili neki veći problem, ali pustimo to teoretičarima zavjere.

Navijači AEK-a prvi su napali. Ne šakama nego bakljama, raketama i šečernim bombama. Šečerne bombe novi su “trend” u njihovim tučnjavama, a radi se o tome da u bocu gdje su već krpa i alkohol ubace i šećer. Kada bi boca pogodila nekog šećer bi se zalijepio za kožu i koža bi gorjela. Ovo je samo još jedan dokaz o kakvim divljacima se radi, a grčka javnost pokušala ih je predstaviti kao žrtve. Roditelji uhićenih se pitaju zašto grčki mediji nisu objavili da je ubijeni bio pod uvjetnom kaznom zbog nasilja.

Njihovi mediji raspisali su se o tome kako je on otišao na kavu s prijateljima iako je pomalo čudno kako na kavu ide s kacigom na glavi te hladnim oružjem. Boysi su nakon završetka tučnjave napravili logičan potez i ostali na mjestu događaja. To je nešto što se uvijek napravi u tučnjavama.

Policija dođe i navijače nakon toga odveze iz zemlje. Međutim, sada su odvedeni u pritvor. Nigdje na svijetu u ultras povijesti odjednom nije pritvoreno 100 navijača. Grci su pisali i da je nož pronađen kod jednog Hrvata što je velika laž. Naime, nož je nađen nekoliko metara od njega, ali je policija optužila Hrvata da je njegov jer je on bio najbliži njemu.









Puno je nelogičnosti bilo u pritvoru. DNK uzorke su BBB rekli da žele dobrovoljno dati, ali policiji se nije žurilo pa su im uzorke uzeli tek par dana poslije, a neslužbeni rezultati javljaju da nijedan DNK hrvatskog državljanina ne podudara se s tragom nađenog kod ubijenog.Uz sve sudac se prema riječima odvjetnika ponaša neprofesionalno te kao da je već osudio Hrvate. Situacija u zatvoru nije najbolja. Grci provjeravaju svaki paket koji stiže te navodno iz svega uzimaju po nešto, a uzeli su i novce iz novčanika te BBB rekli: "Mi možda krademo, ali bar nismo ubojice. "









Njih 100 raspoređeno je u 16 zatvora. Tamo su zajedno s ubojicama, navijačima rivalskih klubova te silovateljima. Hrvatska diplomacija ne radi neki prevelik posao. Izvori nam govore da najdalje što idu je poziv zatvoru, a tamošnji upravitelj govori kako je sve uredu. Iako nije. Medicinska pomoć ne postoji, jedan Hrvat ima slomljenu ruku, ali mu ne daju da stavi gips dok drugi pak ima ubodnu ranu koju mu redovito “krpaju” cimeri u Hrvati u ćeliji. Roditelji su više puta pisali o tome Vladi, veleposlanstvu, ali odgovora nema. I tu se nameće još jedno pitanje. Je li državi stalo do ljudi koji su zatvoreni u nehumanim uvjetima.

I na kraju roditelji su napravili važan korak prema percepciji uhićenih u javnosti. Hrvatska javnost mislila je da roditelji traže slobodu za svoje sinove, ali to nije istina. Nijedan roditelj nikada nije tražio slobodu za njih. Tražio je fer i pravedno suđenje kao i sigurnost te ako je ikako moguće da im se sudi u Hrvatskoj. Nitko ih ne opravda, oni moraju odgovarati za svoje divljanje, ali neka im se sudi pošteno. Na kraju mnogi ne razumiju zašto su to napravili i to je normalno, a oni bi svima njima vjerojatno na to odgovorili citatom iz pjesme “Ne plaći mama molim te:

“Suze mi teku kada izgube, osmijeh na licu kad bolji je, al` ne razumiješ što je to, on je cijeli život moj”…