Oteti nogometaš Gorice napokon progovorio: ‘To je tamna strana nogometa i događa se mnogima’

Autor: Dnevno GIŠ

Već nekoliko tjedana pratimo zaista nevjerojatnu priču nogometaša Gorice, koji je potpisao ugovor s našim prvoligašem početkom kolovoza, da bi se vratio u Budimpeštu, gdje mu se gubi svaki trag.

Gorica je tada poslala apel javnosti o nestanku Abdullaha Talala Hameeda, a mađarska policija pokrenula je potragu za nestalim Iračanom.

Nađen je njegov auto, ali Abdullahu nije bilo niti traga, da bi ga policija uspjela locirati nakon tri dana i vjerojatno izbaviti ga od otmičara te je Hameed napokon došao u Veliku Goricu.





[DOBRE VIJESTI!] Abdullah Talal Hameed, 27-godišnji nogometaš čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak, 21. kolovoza, pronađen je u Mađarskoj živ i zdrav, a raspisana potraga je obustavljena 🙏 pic.twitter.com/LSdXygiqmX — HNK Gorica (@hnkgorica) August 25, 2023

Tamna strana

Sretan sam i ponosan što sam dio ovog kluba”, rekao je na novom predstavljanju Hameed i nastavio:

“Gorica je bila dobra prema meni od prvog dana. Od predsjednika, suigrača, trenera i ljudi iz kluba. Hvala im na pomoći koju su mi dali tijekom ove situacije.









Bila je to šokantna stvar u mom životu. Oteli su me iz apartmana. Bilo je loša situacija, teška za mene u svakom smislu. Ali, klub je stao uz mene. Ne želim razmišljati previše o prošlosti. To je tamna strana nogometa. Nešto što mnogi proživljavaju, ali možda ne tako kao ja. Iskreno, želim ostaviti to iza mene. Izgubio sam na kilaži, mentalno mi je bilo teško.

Imam sve što mi treba ovdje, najviše sigurnost. Na meni je da fokusiram na budućnost”, rekao je Abdullah, koji je igrao u Švedskoj, Mađarskoj, Austriji, Sloveniji i Iraku, a u Gorici će pokušati revitalizirati karijeru.