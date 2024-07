Otac Marina Šotićeka: ‘Dinamo mi je ponizio sina, Hajduk je nudio koliko Basel, a evo zašto smo odbili’

Autor: I.L.

Marin Šotićek bio je velika želja Dinama. Talent Lokomotive odradio je vrlo dobru sezonu i Dinamo je napravio sve da ga dovede. Međutim, plaća koja je ponuđena mladom talentu nije se svidjela njegovoj obitelji.

Za propast pregovora iz Dinama su prst usmjerili prema obitelji Šotiček, konkretno prema ocu Marinu: “Sad je Marin bio na razgovoru u Dinamu i ponudili su mu plaću od 10.000 eura mjesečno, načinom “uzmi ili ostavi”! A svi znamo kakve su iznose dobivali i dobivaju Dinamovi kadeti i juniori, o igračima prve momčadi ne treba ni govoriti. I Marin je to shvatio kao omalovažavanje i ponižavanje” govori za Sportske novosti.

Potom dodaje: “Da su mu ponudili 20.000 eura mjesečno, istoga bi trenutka potpisao ugovor, iako bi i s tom plaćom opet bio najslabije plaćeni igrač u svlačionici! Ali, to nema veze, bila bi to pristojna plaća. Međutim, tih ponuđenih 10.000 eura mjesečno smiješan je iznos u kontekstu plaća Dinamovih igrača. Ne znam, mnogo mi toga nije jasno. Možda ga i nisu smjeli dovesti u Dinamo zbog nekih drugih stvari? To oni najbolje znaju…”

Odbio Hajduk

Zatim nastavlja: “Marin je opet bio odbijen u Maksimiru, sad je bio omalovažen i ponižen. Jer, Dinamu nije prijeporno hoće li ga platiti 100.000, ili 200.000 eura godišnje, to su samo priče za javnost. Žao nam je što je tako ispalo, sad svi “pljuju” po nama. I krenula je priča da je otišao van zbog novca, a to nije istina. ”

Nastavio je o razlici u ponudi: ” Nitko mene iz Dinama nikad nije kontaktirao! Nisam bio u Maksimiru na razgovoru, na pregovorima je bio Marin sa svojim agentom. I kad su mu ponudili tih 10.000 eura mjesečne plaće, uz dodatak “uzmi ili ostavi”, bio je šokiran, nije mogao vjerovati! Nazvao me i rekao mi je da bi istoga trenutka potpisao da su mu ponudili 20.000 eura mjesečno.”









Ponuda Hajduka: “Točno je, zahvalio se ljudima iz Hajduka i rekao im je da kao dinamovac ne može ići u Hajduk. A splitski je klub nudio iste uvjete kao i sad Basel, čiju je ponudu prihvatio. Nije li to žalosno? No, ispalo je kako je ispalo.”

“Ha, sad će svi biti krivi. Samo oni ne. Znate, kad me Marin razočaran nazvao s pregovora iz Maksimira, rekao sam mu da potpiše za nula eura, ne za 10.000 mjesečno, nego za nula! Ali, neka izjave da si im potpisao ugovor zabadava! Ne znam, žao nam je što je sve tako ispalo, ali valjda je moralo tako biti” zaključio je.