OSVOJILI ZLATO PA NAPRAVILI VELIKU POGREŠKU NA SLAVLJU! Brazilci kažnjavaju svoje nogometaše, a ostali sportaši su bijesni!

Brazilci su pokazali da su najbolji u nogometu kada su u pitanju Olimpijske igre. Slavili su u finalu protiv Španjolaca 2:1 te tako osvojili zlatnu medalju za svoju naciju.

U produžecima je pogodak odluke postigao nekadašnji igrač Barcelone, a sada Zenita Malcom, no jedna je stvar nakon slavlja svima zapela za oko.

Naime, nogometaši su na proslavu stigli obučeni u Nike, umjesto u Peak, koji je službeni sponzor brazilske reprezentacije na Olimpijskim igrama.

Iz Olimpijskog saveza Brazila ekspresno su se oglasili te su poručili ‘kako će biti provedena istraga te da će se poduzeti mjere radi zaštite olimpijskog pokreta, sponzora i drugih sportaša.’ Nogometaši su se pak branili bacivši pod autobus nogometni savez, za koji tvrde da su samo pratili njihove upute. Iz nogometnog saveza kažu da ‘nisu znali da moraju nositi službene uniforme.’

