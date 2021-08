OSVOJILI NASLOV NAKON 11 GODINA I SADA IM PRIJETI POTPUNI RASPAD: Velikan će ponovno biti u velikim problemima

Taman kada je sve krenulo na bolje i kada su se navijači ponadali kako bi se njihov klub trebao vratiti na staze slave, Inter je proživio teško ljeto. Klub je u lošoj financijskoj situaciji, a sada svi najzaslužniji za dugoočekivani naslov napuštaju brod.

Sve je bilo kao iz bajke – Inter iz Milana nakon 11 godina osvojio je Scudetto čime su prekinuli devetogodišnju dominaciju Juventusa. Pod kormilom Antonija Contea izgledali su kao klub od prije desetak godina; dominantni talijanski i europski velikan.

Ali sve je krenulo niz brdo vrlo brzo nakon osvojenog talijanskog prvenstva.

Šok za navijače Intera stigao je vrlo brzo nakon završetka sezone, klub je napustio trener Antonio Conte, čovjek koji je posložio momčad sposobnu za velike stvari. Talijanski strateg napustio je Inter uz objašnjenje kako se njegova vizija ne poklapa s onom vodstva kluba. Oni su htjeli uštedjeti jer je klub u teškoj financijskoj situaciji, a Conte je htio pojačanja s kojim bi se borio u Ligi prvaka. Bila je to samo naznaka onoga što slijedi…

Zaitm je klub napusito sjajni Achraf Hakimi, koji je u Milanu proveo samo jednu sezonu prije nego je za 60 milijuna eura otišao u PSG. Sada klub napušta i najbolji igrač momčadi, uz Conte možda i najzaslužniji čovjek za naslov – Romelu Lukaku. Big Rom se vraća u Chelsea gdje će pokušati isprati gorak okus od prvog perioda provedenog u Londonu. Za 115 milijuna eura Belgijac napušta Inter, navijači plaču, a vodstvo kluba dobilo je ono što su htjeli – zaradili su nešto novaca.

Romelu Lukaku to Chelsea, confirmed and here we go! The agreement is set to be completed after further talks. €115m to Inter and no players included. Paperworks to be signed once details are fixed. 🔵🤝 #CFC

Iako se klub grčevito bori kako bi zadržao još jednu zvijezdu, sve je izglednije kako bi klub mogao napustiti i Argentinac Lautaro Martinez, prenosi Fabrizio Romano, najupućeniji novinar u nogometne transfere. Inter bi se tako ponovno mogao vratiti u borbu za Europu u Seriji A, ponovno bi im se mogao dogoditi povratak u osrednjost, nešto iz čega su se godinama pokušavali izvući.

Tottenham opened talks days ago for Lautaro Martinez offering €70m, also Atletico asked for Lautaro. He’s a real target for Spurs – Inter now say they’ve no intention to sell him this summer. 🚨🇦🇷 #THFC

After selling Lukaku to Chelsea, Inter plan is to keep Lautaro Martinez.









