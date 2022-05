OSVANULE SNIMKE BRUTALNE TUČE U BEOGRADU: Delije i Grobari u sekundi napravili kaos

Danas je Beograd ponovno svjedočio scenama nasilja između dviju zaraćenih navijačkih skupina Delija i Grobara, koji su se potukli nakon utakmice polufinala kupa Partizan – Vojvodina.

Portali u susjedstvu prepuni su scena velike tuče ispred Autokomande, gdje su navijači Zvezde napali Partizanovce, a tada je nastao i pravi kaos.

Kako smo pisali u tuči je sudjelovalo stotinjak osoba od kojih je dvadesetak uhićeno, a policija je blokirale dio grada gdje je došlo do krvavog okršaja.

Baklje i remenje

Napad koji je uslijedio poslije utakmice dogodio se kada su stadion napuštale i obitelji s djecom koji su panično bježali od upaljenih bengalki i razularene mase.

Serbian Cup. 11.05.2022

Partizan – Vojvodina.

After the game, big fight between Grobari and Delije. One person was seriously injured. pic.twitter.com/SqAx9PzITC

— HooligansTV (@hooligans_tv) May 11, 2022