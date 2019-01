OSTVARIO SE NAJCRNJI SCENARIJ! Prekinuta potraga za nestalim nogometašem, ovo su njegove zadnje riječi

U četvrtak poslijepodne obustavljena je potraga za zrakoplovom u kojem je bio argentinski nogometaš Emiliano Sala. Podsjećamo, zrakoplov koji je prevozio samo nogometaša, nestao je s radara u ponedjeljak navečer, kad se nalazio iznad La Manchea na letu od Nantesa do Cardiffa, objavila je policija s otoka Guernesey u Engleskom kanalu.

“Unatoč uloženim naporima zračnih snaga i spasilačkih službi Kanalskih otoka, Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske, koji su pretražili područje od oko 1700 kvadratnih milja (oko 4403 kvadratnih kilometara), a veći dio prošli i više puta, unatoč pregledanim podacima s mobilnih telefona i satelitskih slika, nismo uspjeli pronaći nikakve tragove zrakoplova, pilota ili putnika. Pregledali smo sve dostupne informacije te uz saznanje kakva je oprema za slučaj opasnosti bila u letjelici donijeli tešku odluku o prekidu potrage”, objavio je u svom priopćenju kapetana Davida Bakera upravitelja luke u Gurnseyju, a prenijela je tamošnja policija.

Baker je istaknuo kako je bilo više od 24 sata kontinuirane potrage te 80 sati ukupno, a u akciji su bila uključena tri zrakoplova, pet helikoptera te dva broda za spašavanje, uz pomoć ostalih plovila koja su prolazila tim područjem.

Šanse za preživljavanje nestalog pilota i nogometaša su u ovom trenutku ocijenjene iznimno malima, gotovo ravnima nuli.

Baker je u svojoj objavi izrazio suosjećanje s obiteljima pilota Davida Ibbotsona i 28-godišnjeg nogometaša Emiliana Sale koji se, nakon oproštaja s bivšim suigračima u Nantesu, trebao pridružiti svom novom klubu, engleskom premierligašu Cardiff Cityju.

“Iako je službena potraga završena, slučaj ostaje otvorenim te ćemo komunicirati sa svim plovilima i letjelicama u području pretrage da i dalje obrate pozornost na moguće ostatke zrakoplova. To ćemo nastaviti raditi bez vremenskog ograničenja”, zaključio je David Baker u svom priopćenju.

Objavljene su i posljednje riječi nogometaša koje je snimio u zrakoplovu prije nesreće.

“Mrtav sam umoran. Ovdje u Nantesu sam imao toliko stvari za obaviti, još nisam sve obavio do kraja… Ovdje sam u avionu koji izgleda da će se raspasti. Idem u Cardiff jer sutra krećemo. Poslijepodne imam prvi trening s novim suigračima, vidjet ćemo kako će biti”, rekao je nogometaš zijevajući, a u glasu se primijeti da je uistinu bio umoran, prenose engleski mediji.

“Kako ste vi? Sve u redu? Ako vam se ne javim za sat, sat i pol, ne znam hoće li nekog poslati po mene ili kako. Bojim se”, posljednje su to riječi nogometaša.

‘I’m scared’: Emiliano Sala sent this audio WhatsApp message while he was aboard the plane which went missing.

Police have now turned the rescue operation into a recovery mission.

Follow the story here: https://t.co/lDJS40UKxl pic.twitter.com/8Wexs7aelf

— Sky News (@SkyNews) 23. siječnja 2019.