Hrvatska se muči, a Dalić ga zaboravio: ‘Trebalo je 11 minuta da preispita njegovu odluku’

Nedugo nakon što je Hrvatska bila u problemima s napadačima u porazima od Turske i Walesa u kvalifikacijama za Euro, Ante Budimir pokazao je da bi u trenutnoj formi bio od pomoći Vatrenima svojom predstavom za Osasunu protiv Granade u španjolskom prvenstvu.

Zabio je dva gola, prije drugog i izborio 11-erac koji je iskoristio, a njegovoj momčadi je to bilo dovoljno za pobjedu s 2:0 kojom je Osasuna barem privremeno skočila na deveto mjesto u prvenstvu.

Prvi gol došao je u 11. minuti, s odličnom realizacijom nakon asistencije Chimyja Avile, a kako je u svojem osvrtu napisala španjolska Marca, samo 11 minuta bilo je dovoljno da Budimir preispita odluku Zlatka Dalića da ga ne pozove u reprezentaciju.

“Jasno je dokazao da je istinski centarfor, s golom uvijek između obrva”, piše Marca o Budimiru.

This BROMANCE is too much 😍#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/cfxSRlaCO8

— LALIGA English (@LaLigaEN) October 20, 2023