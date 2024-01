Oštro kažnjen hrvatski igrač zbog napada na suca, uništio si je karijeru

Autor: Dnevno GIŠ

Ružan incident dogodio se prije nekog vremena na hrvatskim travnjacima, kada je tijekom utakmice 3. kola 3. ŽNL JUG, u kojoj su igrali NK Ribara iz Kaniške Ive i NK Tomislava iz Đulovca, fizički je napadnut sudac Andrija od strane tadašnjeg kapetana NK Ribara Josipa.

Razlog fizičkog nasrtaja na suca bio je žuti karton, kojeg je dobio igrač NK Ribara Josim, da bi potom kopačkom namjerno nagazio na nogu suca, ma što mu jd ovaj pokazao crveni karton.

U tom trenutku igrač je udario suca u lice, i tada je nastao pravi kaos. Igrači NK Ribara krenuli su prema sucu Andriji, koji je pobjegao trčeći do ruba igralište i zatim bježeći preko ograde, piše Bjelovar live.

Isključen iz nogometa

No to nije bio kraj Andrijine agonije, ispred svlačionice dočekao ga je Josip koji mu je i prijetio, a igralište je morao napustiti u pratnji policije te je ga je delegat susreta odveo do kola hitne pomoći, gdje je dobio tablete za smirenje i infuziju i prevezen je u bolnicu.

Sudac je pokrenuo privatnu parnicu, a Općinski sud u Bjelovaru ovih dana dosudio da mu Josip mora isplatiti 1542 eura sa zakonskom kamatom od dana podnošenja tužbe, a Andrija je na sudu kazao da je Josipa i kazneno prijavio radi prijetnji smrću.

Nogometni saveza Bjelovarsko-bilogorske županije je na sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine navedeno je da je Josip, igrač NK Ribar Kaniška Iva, isključen na seniorskoj utakmici 3. kola 3. ŽNL JUG Nogometnog saveza BBŽ zbog fizičkog napada na suca utakmice i da se kažnjava isključenjem iz nogometne organizacije pa si je navedeni Josip uspješno uništio nogometnu karijeru.