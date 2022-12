‘OSTAVIO SI ME JOŠ MALO NA ŽIVOTU’ Ćiro ponosan na Dalića: ‘Potvrdio je istinu o Hrvatskoj!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska slavi svjetsku broncu na kraju sjajnog nastupa u Katru, a u riječima Zlatka Dalića odmah nakon utakmice, posebnu posvetu dobio je Miroslav Blažević, kojem je Dalić posvetio ovaj uspjeh.

Pamti se uloga koju je Blažević imao dok je s Hrvatskom gradio put prema prvoj bronci na svjetskim prvenstvima, 1998. u Francuskoj. Danas, u Ćirinoj borbi s bolešću, stigle su riječi ohrabrenja koje mu je uputio sadašnji hrvatski izbornik nakon osvajanja odličja u Katru.

'Jako me ganulo'





‘Jako me ganulo’

“Jesam, čuo sam njegove riječi, to me jako ganulo. Dalić me ostavio još malo na životu”, rekao je Ćiro za SN, dodajući da je Daliću zahvalan zbog toga što je s momčadi ostvario novi veliki uspjeh i time razveselio hrvatski narod.

“Vodio je ovu momčad hrabro kao što je Napoleon vodio svoju vojsku i tako je opet potvrdio jednu istinu – Hrvatska je nogometna velesila, najveća na svijetu!”, dodao je legendarni nekadašnji hrvatski izbornik govoreći o Daliću.

“Obradovali su cijelu naciju, sve su nas razdragali. Dalić i njegovi igrači su sve nas napravili sretnima do neba”, dodao je Ćiro, spominjući da Hrvatska zbog novog uspjeha može biti neizmjerno ponosna.

U svojim riječima nakon pobjede, Dalić je istaknuo da bi bio iza legendarnog izbornika s puta do bronce u Francuskoj čak i da ima pet medalja.

“Ovu pobjedu poklanjam Ćiri Blaževiću, treneru svih trenera – šefe, ovo je za vas!”, rekao je hrvatski izbornik nakon osvajanja bronce.