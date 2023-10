Ostavio se nogometa s 33 godine: ‘Išao sam se opijati i pokupio bih svaku djevojku koju sam mogao’

Ovisnost o raznim porocima završavala je lijepe i velike nogometne karijere puno prije nego li je bilo potrebno, a alkohol je jedan od najčešćih poroka kojem se odaju nogometaši, naročito oni s Otoka.

Tako je kraj karijere objavio i bivši engleski reprezentativac i bivši igrač Leicestera i Chelsea Danny Drinkwater u 33. godini života, nakon što je bio bez kluba više od godinu dana.

Drinkwater je kroz karijeru stvarao razne nepodopštine, a otkrio je kako je uhićenje zbog vožnje pod utjecajem alkohola 2019. bilo poziv na uzbunu, nakon što je ispričao detalje o opijanju i brojnim provodima tijekom igranja za Chelsea.

Uživao van nogometa

“Bio sam samac u Londonu u to vrijeme pa sam, zaglavio sam u taj način života u velikom gradu. Pokušavao sam uživati u toj strani života kao svojevrsnom paravanu za sve ostalo. To je ono što bih iskoristio da uživam jer sve ostalo ide prilično je*eno.

Išao sam se opijati, pokupio bih svaku djevojku koju sam mogao. Bilo je samo ludo. Budite se s mamurlukom i to je baš sje*ano. Sinoćnja sreća je nestala i vratila se u stvarnost. To jednostavno nisam bio ja.”

🚨 | Danny Drinkwater announces retirement from football after ‘falling out of love with the game’. pic.twitter.com/kvwuHFHRb3

— SPORTbible (@sportbible) October 30, 2023