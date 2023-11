Ostavio je nogomet i posvetio se filmovima za odrasle, pa preminuo u 34. godini

Bivši nogometaš Crystal Palacea, koji se ostavio nogometa kako bi se posvetio radu u porno industriji, preminuo je prije nekoliko dana u dobi od 34 godine. Riječ je o Oliveru Speddingu koji je ponikao u omladinskom pogonu londonskog premierligaškog kluba, ali se potom našao u nemilosti nakon što je završio u zatvoru.

Spedding, u filmskim krugovima poznat kao, Damian Oliver, je igrao na poziciji braniča, a povodom igračeve smrti održana je minuta šutnje uoči utakmice njegovog drugog bivšeg kluba, niželigaša Croydona.

“Oliver je igrao za naš klub u nekoliko navrata, a voljeli smo ga kao igrača koji je uvijek ostavljao srce na terenu. Oliver će nedostajati svima u klubu i naše misli su s njegovom obitelji i prijateljima u ovim teškim trenucima”, poručili su iz Croydona.

Spedding se nakon izlaska iz zatvora počeo baviti slikanjem i dekoracijom, prije nego li se okrenuo snimanju filmova za odrasle. U jednom je podcastu priznao kako je za svoju prvu ulogu zaradio 100 eura.

“Na mom prvom setu je bilo zastrašujuće. Ljudi su mi govorili: ‘Pa ionako sve to radiš, a ovako ćeš možda biti i plaćen za to’, jer su znali da sam spavao s brojnim curama.

Svoju djevojku Sophie, koja je inače bila poznata porno zvijezda, upoznao je upravo tijekom snimanja filmova, a bili su u vezi sve do njegove smrti.

3/3 Rest in Peace, Ollie. Once a Tram, always a Tram ❤️🚃 pic.twitter.com/JomGoCO6EL

— Croydon FC (@Croydon_FC) November 17, 2023