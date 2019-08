OŠTAR KURS NIKE KOVAČA: „Coutinha treba dovesti u red, Sanches mi nije problem„

Niko Kovač ne može biti sretan s nastupom svoje momčadi na početku njemačkog prvenstva i slabih, neočekivanih 2-2 protiv njegovog bivšeg kluba, za koji je igrao, berlinske Herthe. Stoga, s veseljem čeka dolazak Coutinho kojeg je Bayern posudi od Barcelone. Podsjećamo, Coutinho je došao na posudbu za svotu od 20 milijuna eura, a za godinu dana Bayern će imati pravo otkupa za – 120 milijuna eura.

Kovaču je Coutinho nasušno potreban i pooštriti će konkurenciju u momčadi. Stoga, Niko Kovač veli:

“Mi smo svi sretni da smo doveli ovako veliko ime i svjetsku zvijezdu. Malo zaostaje s treningom zbog Copa Americe, ali dovest ćemo ga u red. Cijela Bundesliga može biti sretna što je došao”, rekao je Kovač.

No, istovremeno se pojavio i problem u Kovačevoj, Bayernova, svlačionici. Portugalac Renato Sanches koji nije u prvim planovima Nike Kovača javno je izrazio nezadovoljstvo svojim pričuvnim statusom. Međutim, poznavajući Kovača to će mu malo pomoći, njegovi nastupi redovito su slaviji od očekivanja.

Nakon utakmice protiv Herthe mladi Portugalac se požalio njemačkim novinarima…

Nisam ovo očekivao od trenera. Naravno da želim otići. Tužan sam jer zaslužujem više od pet minuta”, rekao je Sanches. A,Bayernu ga je platio 35 milijuna eura, s bonusima koji mogu doseći i i0 milijuna. To Kovača uopće ne brine.

Bayern ga nije želio prodati, a Kovač veli da je s njime fino razgovarao:

“Rekli smo Sanchesu da želimo da ostane. Razmišljao je o odlasku nakon prošle sezone, ali objasnili smo mu razloge zbog kojih je dobivao manju minutažu i on ih je prihvatio i razumio. Vidio je budućnost s nama. Izgleda da opet moramo razgovarati„, objasnio je hrvatski trener.