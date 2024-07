Ostao bez Dalićeve pozivnice, pa novim golom nadmašio Messija i izazvao kaos na terenu

Autor: Ivor Krapac

Nedavno je bio bez pozivnice Zlatka Dalića za nastup na Euru u Njemačkoj, nije bio ni na popisu igrača s pretpozivima, a nakon toga, 26-godišnji napadač Petar Musa ne prestaje zabijati golove za FC Dallas u američko-kanadskom MLS-u. Na semafor se upisao i sinoć po našem vremenu u pobjedi svoje momčadi s 3:1 protiv Austina u 26. ligaškom kolu.

Musa je u 56. minuti bio strijelac iz penala, a taj gol pokazao se jako važnim jer je njegova momčad došla do 2:1 i više se nije osvrtala. Za dva gola prednosti za Dallas je 15-ak minuta do kraja zabio Marco Farfan, čime je Musina momčad otišla do 3:1 nakon po jednog gola na svakoj strani u ranoj fazi utakmice.

Za Dallas je za 1:0 u 10. minuti strijelac bio Paul Arriola, a gostujući Austin je u 16. minuti golom za 1:1 razveselio Gyasi Zardes. Što se Muse tiče, gol u ranoj fazi drugog poluvremena bio mu je 13. ovosezonski u MLS-u, a time je došao korak ispred Lionela Messija na ljestvici strijelaca u američko-kanadskoj ligi.

Napeto nakon gola

Musa sada ima osam golova u posljednjih sedam utakmica u MLS-u, a devet golova u posljednjih osam susreta sveukupno, računajući i upisivanje na semafor protiv Kansas Cityja prošlog tjedna u US Open Cupu. Poslije njegovog novog gola, bilo je i napetih scena jer se 26-godišnji hrvatski napadač usred slavlja unio u lice igraču protivničke momčadi, dobio je i žuti karton, a slijedio je nastavak gužve u kojoj je crveni karton dobio Austinov argentinski napadač Sebastian Driussi, kako se čini, zbog udaranja protivničkog igrača.









Sve se počelo zbivati nakon što je Musa zabio iz 11-erca iz drugog pokušaja. Prvi udarac obranio je Austinov golman Brad Stuver odbivši loptu u gredu, međutim, udarac se morao ponoviti zbog Stuverovog preranog izlaska naprijed s gol-linije, a iz novog pokušaja je hrvatski napadač ostavio golmana bez prave reakcije. Situaciju i kaos koji je slijedio pogledajte – OVDJE.

Bilo je i ružnih scena, no za Musu i za njegove suigrače, važniji od svega drugog bili su bodovi u njihovoj borbi za ulazak u doigravanje. Trenutno su ‘ispod crte’ u Zapadnoj konferenciji MLS-a, s bodom manje od Minnesote koja na devetom mjestu drži poziciju za prvu fazu ‘play-offa’.