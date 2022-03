OSTAJE LI VATRENI U RUSIJI? Direktor otkrio detalje, padaju i nove kazne

Kako je u razgovoru za Novu TV otkrio Zlatko Dalić, iskusni hrvatski reprezentativni stoper Dejan Lovren je na početku novog tjedna bio u Zagrebu, oporavljajući se od ozljede, a još uvijek nema konačnog odgovora hoće li nastaviti sezonu u Rusiji, u dresu Zenita iz Sankt Peterburga, ili će iskoristiti mogućnost privremene suspenzije ugovora do kraja sezone. Lovren bi mogao tijekom narednih mjeseci igrati negdje drugdje, no iz njegovog kluba tvrde da se to neće dogoditi.

Kako je kazao Aleksandar Medvedev, Zenitov glavni direktor, u klubu iz Sankt Peterburga neće biti odlazaka stranih igrača. Razgovarajući za ruski Championat, Medvedev je istaknuo da se to odnosi i na Lovrena.

Pokaže li se da je zaista tako, 32-godišnji stoper Vatrenih će nove utakmice reprezentacije čekati kao igrač Zenita. Prva akcija koja slijedi stiže potkraj ovog mjeseca u prijateljskim ogledima sa Slovenijom i Bugarskom u Dohi.

U međuvremenu, nogomet i sportski svijet reagiraju brojnim sankcijama u smjeru Rusije. Nakon početka invazije na Ukrajinu, poznata stranica i mobilna aplikacija za praćenje rezultata LiveScore objavila je da neće prikazivati rezultate natjecanja u Rusiji, a odluku koja se odnosi na Ruse donijeli su i sudionici engleskog Premiershipa.

Objavljeno je da se prekidaju prava za prijenos utakmica engleskog prvenstva u Rusiji, uz dodatak da odluka stupa na snagu odmah. Pripremljena je i financijska pomoć za Ukrajinu, u iznosu od milijun funti, nešto više od devet milijuna kuna, namijenjeno za podršku invazijom pogođenoj zemlji.

BREAKING: The Premier League have ENDED their broadcasting partnership in Russia as well donating £1m to Ukraine relief fund.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 8, 2022