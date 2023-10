Oslabljeni Dinamo napada na Kosovu, evo gdje gledati Modre u drugačijem izdanju

Autor: Ivor Krapac

Silni su problemi pogodili Dinamo prije druge utakmice u skupini Konferencijske lige, protiv kosovskog Ballkanija u Prištini. Momčad koja je tijekom ljeta ostala oslabljena odlascima Dominika Livakovića, Josipa Šutala i Luke Ivanušeca sada je ‘prošarana’ i lošom zdravstvenom slikom, zbog čega će Sergej Jakirović trebati izvesti sastav koji je daleko od prvotnog plana za utakmicu ovakve težine.

Bruno Petković još oko dva i pol tjedna neće biti na raspolaganju zbog ozljede zadnje lože, što je glavni problem za Dinamo, a tu je i ozljeda Josipa Drmića, koji je nedavno bio raspoložen s tri gola protiv Rudeša u SuperSport HNL-u. S obzirom na to, za napad kao opcija ostaje Sandro Kulenović, a možda i Mahir Emreli, no on u Dinamu igra na krilu, na kojem i danas treba pokriti ‘rupu’.

Ona traje zbog izostanka Darija Špikića koji se i dalje oporavlja od svoje ozljede, a tu su i važni izostanci u posljednjem redu.





Problemi na bokovima

Dinamo je zbog ozljede još uvijek i bez Stefana Ristovskog, a zbog bolesti nema Roberta Ljubičića, što smanjuje broj opcija na bokovima ili drugdje, s obzirom na to da je Ristovski ranije ove sezone igrao i stopera, dok je Ljubičić bio u akciji i u sredini terena.

Na raspolaganju nije niti Arijan Ademi, koji je zbog kasnog povratka iz Kine u Dinamo izvan konkurencije za nastupe u skupini Konferencijske lige. Nije mogao biti prijavljen na vrijeme.

Sa svim silnim problemima, za Jakirovića nema druge nego u Prištini ići s momčadi kakvu je rijetko koristio i kakvu ne bi složio u normalnim okolnostima.

Moglo bi tu biti mjesta i za igrače koji su stigli nedavno, u prvom redu, za Tibora Halilovića, bivšeg juniora Dinama, veznjaka koji je kasnije u karijeri na hrvatskim terenima bio odličan u dresu Rijeke prije nego je otišao u nizozemski Heerenveen, a među zagrebačke Plave došao je prije mjesec dana.

Vrtit će se i druge opcije, u konkurenciji za popunjavanje rupa su Antonio Marin i Luka Menalo, a za obranu Joaquin Sosa ili Maxime Bernauer, očekuje se da Ukrajinac Bogdan Mihajličenko na lijevom beku zaigra umjesto bolesnog Ljubičića, bit će tu puno promjena…

Jakirović je ovaj izazov najavio ističući što je ključ u situaciji dok su ‘udarile’ ozljede.









“Morat ćemo biti na maksimalnoj razini igre i agresivnosti, na rubu fanatizma. Ballkani tako igra, barem pred svojim navijačima. Jako je zanimljivo da imaju sve pobjede na svom terenu u Europi, to je znak opasnosti. Zato ćemo morati biti na maksimalnoj razini ako želimo nešto uzeti”, rekao je trener Dinama u najavi utakmice.

Kako će to izgledati, za ljubitelje nogometa u Hrvatskoj odgovor stiže u televizijskom prijenosu na Areni Sport 1.