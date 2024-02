Osim Livaje sve drugo bilo je za zaborav: Umjesto sigurne pobjede Hajduk je na kraju drhtao

Autor: Andrija Kačić- Karlin

Ako je Hajduk nakon gostovanja u Kranjčevićevoj protiv Rudeša zadovoljan samo ostvarenom pobjedom. onda to i nije naročito dobro. Ne želeći omalovažiti doseg splitske momčadi, uostalom to se i očekivao, valja reći i to da je Hajduk odigrao blijedu partiju.

I to protiv momčadi koja je odavno izgubila sve šanse za ostanak u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, koja se muči s postizanjem pogodaka, a prima ih kao na filmskoj vrpci. I pred mnoštvo Hajdukovih navijača usred Zagreba momčad Mislava Karoglana nije djelovala superiorno. Jest, bio je agilniji, stvarao je prigode u prvome dijelu, no nespretnošću su sve uprskane. Organizacija igre bila je spora, jalova i bezidejna. Nije to izgledalo dobro…

I zato Hajduk ima Marka Livaju. Koji se oporavio od ozljede zadobivene u utakmici protiv Rijeke. Znano je kako teško Hajduk dobiva utakmice bez svog najboljeg napadača, bivšeg reprezentativca. Kada Livaje u momčadi cijela momčad se pogubi, jednostavno ne zna kome poslati loptu u napadu. Pa se strategija „bijelih„ u posljednjih nekoliko godina stvorila na naviku – igrajmo na Livaju a on će već nešto učiniti.

Za zaborav

Upravo tako je bilo i sada u srazu Hajduka i Rudeša. Nakon frustrirajućeg prvog dijela i promašaja – na početku nastavka utakmica je ipak determinirana. Dakako, strijelac je bio poput zmije opasan Marko Livaja. Prije toga, Anthony Kalik probio je desni bok, ubacio „svijeću„ u kazneni prostor a usredotočeni Livaja prestigao je sve svoje čuvare, skočio prije njih i poslao loptu u mrežu. Tipičan gol Livaje, kada misliš da ga nema on se iznenada pojavi.

Sve ostalo od strane Hajduka bilo je za zaborav. Ne mijenja na stvari ni pogodak Dajakua u zadnjim sekundama. Jer, neposredno prije čak je pobjedu Hajduka spašavao vratar Lučić. Ali i vratnica u sudačkoj nadoknadi. Što se rijetko događa na utakmicama Rudeša, mislimo tu na činjenicu da može zaskočiti favorita. Hajduk se u tim trenutcima grčevito branio, dugo to nismo vidjeli…

Tri upisana boda za Hajduk protiv Rudeša jesu za veseliti, ali ne isuviše. Da je Hajduk pokazao moć onda bi navijačima splitske momčadi bilo poprilično lakše pri duši. Ovako, priča s ove utakmice priča je iznova o Marku Livaji.