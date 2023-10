Osijek papreno platio dolazak Zorana Zekića na Opus Arenu

Osijek je od prelaska s Gradskog vrta na Opus Arenu ušao u jedno turbulentno razdoblje, u kojem su smijenili Stjepana Tomasa i nikako ne uspijevaju stabilizirati momčad, a na Pampasu su ostvarili veliku želju, a to je povratak Zorana Zekića na klupu bijelo-plavih.

Zekić je bio glavni kandidat za preuzimanje Osijeka nakon odlaska Tomasa, ali je rođeni Osječanin bio pod ugovorom s albanskim Partizanijem, koji je žarko želio ostanak hrvatskog stratega na klupi.

No Zekić je želio odlazak, zapravo povratak u Osijek te je još u nedjelju izjavio:

“Izuzetno poštujem Gazu i to ne samo kao vlasnika. U ova četiri mjeseca sam ga upoznao kao osobu. Ovdje sam došao otvorenog srca i od prvog trenutka je bilo jasno kako ćemo imati dobar odnos. Imam nekih osobnih problema, ali ne želim više ništa reći, razgovarat ću s predsjednikom i odlučit ćemo kako riješiti ovu situaciju.”

Zoran Zekić is set to become a new Osijek manager.

Although his agent claimed yesterday that he hadn’t received any calls, deal is now being finalized.

Additionally, Osijek’s sporting director, Ivica Kulešević, is also stepping down from his position. 🚨

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) October 3, 2023