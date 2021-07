OSIJEK NIJE KIKSAO, ODRADILI ZADAĆU! Pao Šibenik, Mierez i ekipa zasjeli na vrh

Autor: P. V.

Uvjerljiva pobjeda Osijeka na otvaranju sezone. I dok je Dinamo kiksa, u Gradskom vrtu nismo vidjeli taj scenarij, pao je Šibenik 2:0…

Dinamo je kiksao na otvaranju prvenstva i izgubio od Belupa, ali Osijek nije dopustio senzaciju. Odmah nakon prvog kola pobjegao je Modrima, a za vjerovati je da će upravo ove dvije momčadi i ove sezone voditi paklenu borbu za naslov do samog kraja.

Osijek je poveo u 63. minuti golom Miereza, najboljeg strijelca prošle sezone HNL-a. No, nogomet nam je još jednom pokazao koliko je prevrtljiv. Samo 40 sekundi prije tog gola, Jurić je bio sam pred Ivušićem, no golman Osijeka je to uspio sjajno skinuti.

Nije bila sjajna predstava

I jurnuli su Osječani u napad po desnoj strani, Gržan je ubacio na prvu stativu, a tamo je bio Mierez koji je sjajno zabio glavom za 1-0. I pokazao kakav je majstor. Dovoljna mu je samo jedna prilika…

U 90. minuti postavljen je konačan rezultat. Ndockyt je ukrao loptu na sredini terena i uposlio Gržana na lijevoj strani. On je sjajno našao Bohara na prvoj stativi koji je bez problema matirao Rogića.

Nije to bilo najbolje moguće izdanje Osijeka, pogotovo u prvom dijelu, ali pamte se samo bodovi.