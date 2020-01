OSIJEK NAPRAVIO REKORDAN TRANSFER: Mladog igrača prodali Dinamovom znancu iz Lige prvaka

Sudionik osmine finala ovosezonske Lige prvaka i trenutačno petoplasirani sastav talijanskog prvenstva Atalanta u četvrtak je potvrdila dolazak mladog hrvatskog reprezentativca Boška Šutala (20) iz Osijeka u svoje redove. U predstavljanju svog novog pojačanja Atalanta je na svojoj službenoj internetskoj stranici objavila kako se radi o mladom visokom igraču koji može igrati na pozicijama stopera i desnog braniča.

Obavljenim poslom zadovoljan je i direktor Osijeka Igor Galić.

“Prije svega treba reći da je to rekordan transfer u klupskoj povijesti. Drugo, to je za nas jako dobar i važan iskorak na nogometnom tržištu i za neke buduće aktivnosti koje ćemo imati, posebice za igrače ponikle u našoj školi. Svakako je to poticaj i drugima u našoj sredini da budu maksimalno fokusirani na rad i igru, vidjevši da se iz Osijeka mogu plasirati i u najjače europske lige. Nama ovaj transfer nije bio presudan, no svakako je dobro došao. Završen je u interesu i kluba i našeg dojučerašnjeg igrača, iako pregovori nisu bili jednostavni. Tako se stasava u pravi i ozbiljan europski klub”, poručio je Galić.

Vrijednost transfera procjenjuje se na pet milijuna eura.

Atalanta je u jesenskom dijelu Lige prvaka igrala u skupini C sa zagrebačkim Dinamo te je zauzela drugo mjesto sa sedam bodova, sedam manje od pobjednika skupine Manchester Cityja, ali jednim više od trećeg Šahtara iz Donecka, a dva više od posljednjeg Dinama. U osmini finala Atalanta će igrati protiv Valencije.