Osijek ide u potragu za novim trenerom, zatreslo se poslije novog poraza

Nakon što je Osijek u lošoj seriji u SuperSport HNL-u proteklog vikenda doživio gostujući poraz od Slaven Belupa, počinje potraga za novim trenerom koji će nastaviti voditi momčad na travnjaku Opus Arene.

Stjepanu Tomasu na klupi presuđuju slabi rezultati, a počinje potraga u kojoj se kao moguća rješenja spominju Goran Tomić i Zoran Zekić.

U igri je i Damir Krznar, nekadašnji trener Dinama, koji je danas u Sloveniji dobio otkaz na klupi Maribora.

STJEPAN TOMAS SACKED!

A whole month without a win in the league has led to his dismissal, and the current favorite to take over is Goran Tomić.

Damir Krznar is also being considered if Tomić doesn’t come, and some fans are calling for Zoran Zekić to return.#HNL #Osijek #Tomas pic.twitter.com/CXG7uZP41B

— Croatian Football (@CroatiaFooty) October 2, 2023