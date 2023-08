Osijek i Rijeka za europski iskorak: Evo gdje gledati naše klubove u uzvratu

Autor: Dnevno GIŠ

Nakon što je Dinamo osigurao europsku jesen, minimalno u Konferencijskoj ligi, za plasman u treći krug kvalifikacija tog natjecanja u četvrtka igraju naša dva kluba Osijek i Rijeka.

Osijek je do pobjede na Opus Areni od 1:0 protiv ZTE-a došao kasnim golom Miereza i tako osigurao minimalnu prednost pred današnji uzvrat u Mađarskoj.

Utakmica u Zalaegerszegu počinje od 18 sati i 45 minuta, a možete je pratiti ma MaxSport 2 kanala i naravno u pismenom obliku na našem portalu.





“Imamo psihološku prednost od 1:0, ali očekuje nas potpuno nova utakmica. Prednost se brzo može istopiti ako u utakmicu ne uđemo fokusirani. ZTE je dobro organizirana i disciplinirana momčad, igraju dobar nogomet, pa mi moramo biti pravi svih 90 minuta. Želimo nametnuti našu igru i naš ritam, pokušat ćemo dominirati i kontrolirati utakmicu što će biti najvažnije od svega. Naravno, nadam se pozitivnom rezultatu i prolasku dalje”, rekao je prije gostovanja trener Osijeka Stjepan Tomas.

Bez prava na kiks

Rijeka je dio posla obavila u Prištini pobjedom nad Dukagjinijem 1:0, ali kako više ne vrijedi pravilo gola u gostima, isto kao i kod Osijeka prednost nije nedostižna, dapače…

Iako su Fiumani tražili odgodu Jadranskog derbija, nisu uspjeli u nakani te na europski sraz protiv kluba s Kosova dolaze nakon minimalnog poraza od 1:0 na Poljudu.









"Raspored je brz i nemilosrdan. Imamo prednost iz prve utakmice, ali naravno da ju nećemo braniti. Želimo popraviti loš dojam iz jadranskog derbija. Želimo odigrati puno energičnije, puno kombinatornije, s više rizika, hrabrije s loptom u nogama", rekao je trener Rijeke Sergej Jakirović, dok je Portugalac Danilo Veiga dodao:









“Čeka nas teška utakmica, drugačija od one u Prištini. No, ovo će biti i posebna utakmica, s obzirom na to da se radi o stotom nastupu Rijeke u Uefinim natjecanjima. Naravno, želimo navijačima darovati pobjedu”, rekao je Veiga.

Rijeka na teren protiv Dukagjinija izlazi na teren na Rujevici od 20 sati i 15 minuta, a prijenos možete pratiti na MaxSport 1 kanalu i naravno u tekstualnom obliku na našem portalu.