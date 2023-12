Oršić smiruje navijače Dinama: ‘To je moj klub! Bit će prvak, nema panike’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Godina za zaborav je 2023. za Mislava Oršića. Nakon što je u 2022. srušio Chelsea i donio Hrvatskoj broncu u 2023. sve je krenulo loše i mora je što brže zaboraviti.

“Koljeno je super, ne boli me ništa i sve ide svojim tijekom. Slažemo plan povratka, oko 15. siječnja bih se trebao vratiti u Tursku i priključiti momčadi pa u roku od dva tjedna intenzivnijim treninzima s momčadi i vidjeti hoće li biti problema” rekao je za Novu TV.

Komentirao je situaciju u Engleskoj: “Ni sad ne znam kako bih opisao situaciju u Southamptonu. Kad sam došao, sve je bilo gotovo savršeno, razgovarao sam s trenerom, sve je bilo pozitivno i ne znam gdje je krenulo nizbrdo jako brzo. Stavili su me sa strane i kad je došao novi trener, odmah mi je dao do znanja da je to to, pa sam trenirao za sebe i tražio izlaz na ljeto.”

Nema panike

Dotaknuo se i HNL-a: “Ne treba dizati paniku, Dinamo je i dalje najbolji i najveći hrvatski klub, s najboljim igračima i izvući će to, nema straha. Hajduk i Rijeka igraju jako dobro, ali Dinamo će na proljeće dati gas do kraja i biti prvak.”

Uvijek se spominje njegov povratak na Maksimir: “Bilo je na ljeto kontakata s Dinamom, ali financijski nisu mogli ispuniti uvjete jer Southampton je tražio odštetu. A za budućnost ćemo vidjeti. Dinamo je moj klub…”









Za kraj prisjetio se gola koji je Hrvatskoj donio broncu: “To mi je bio i zadnji gol koji sam zabio i stvarno mi je sladak. Gušt mi je gledati, sjetiti se svih tih trenutaka. Gušt i uspomena za cijeli život.”