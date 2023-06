Oršić otišao Bjelici, pao potpis: Zna se dio odgovora o transferu, ali jedan ostao tajna

Završena je priča o prijelazu Mislava Oršića iz Southamptona u Trabzonspor, u turski klub kojem je na klupi Nenad Bjelica. Slijedi nova klupska epizoda za 30-godišnjeg bivšeg dinamovca koji se nada povratku u hrvatsku reprezentaciju, a bio je u igri i za povratak među zagrebačke Plave, no odlazak u momčad iz Trabzona ipak je dobio prednost.

Oršić je potpisao sa svojim novim klubom. Teška epizoda u Southamptonu je prošlost, a nova dolazi u društvu trenera s kojim je radio u Dinamu.

Southamptonu će za Oršićevo puštanje pripasti odšteta od četiri milijuna eura, ali nije poznat drugi detalj ovog posla.

🇭🇷✅ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Mislav Oršić (30) has signed for Turkish side Trabzonspor from Southampton. €4m total fee.

Made just 5 PL appearance after signing this January from Dinamo Zagreb. pic.twitter.com/60PrjCSbja

— EuroFoot (@eurofootcom) June 29, 2023